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Комитет по иностранным делам ЕП одобрил проект решения о макрофинансовой помощи Украине
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Комитет по иностранным делам ЕП одобрил проект решения о макрофинансовой помощи Украине 

Прайм 21 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БРЮССЕЛЬ, 16 мая /ПРАЙМ/. Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил проект решения о предоставлении Украине новой макрофинансовой помощи в размере до 1 миллиарда евро в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов.
Еврокомиссия предложила в начале марта новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. Совет ЕС и Европарламент должны согласовать устраивающий обе стороны текст документа, который будет вынесен на одобрение отдельно ЕП и Советом. Комитеты Европарламента по иностранным делам и по международной торговле 16-17 мая рассматривают данный проект.
В начале мая депутат ЕП от Франции Жан-Люк Шаффхаузер предложил внести в проект поправку о приостановке помощи и увязать выделение средств с выполнением Украиной ряда мер по реализации минских договоренностей. В среду проект был принят комитетом без этой поправки, свидетельствует база данных ЕП.
В документе при этом сохранился пункт о том, что «в свете неполного осуществления Украиной программы, связанной с третьим пакетом, целесообразно включить конкретные условия для каждого из двух траншей этой помощи» и что «эти условия должны также включать меры, которые не были выполнены в рамках предыдущей программы».
Речь идет о требовании создать систему проверки имущественных деклараций чиновников и данных о бенефициарах компаний. Третьим условием депутаты видят разрешение с Украиной вопроса о запрете на экспорт необработанной древесины.
В середине марта глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила надежду, что предоставление средств произойдет до конца этого года.
Предыдущая программа макрофинансовой помощи ЕС с финансированием в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро. Средства выделялись в обмен на исполнение страной определенных требований, в том числе проведение реформ. Действие программы закончилось в январе 2018 года.
Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным, в частности Верховная рада Украины отказалась отменять эмбарго на экспорт из Украины необработанной древесины.
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