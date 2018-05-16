В Крыму откроется три новых психоневрологических интерната — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ , 16 мая — РИА Новости Крым . По поручению президента РФ в Белогорском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах Крыма ведется строительство трех психоневрологических интернатов. Все три объекта будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в Facebook после заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в Ялте, посвященном защите прав граждан с нарушениями психического здоровья.

Новые интернаты предусматривают общее количество в 750 койко-мест, которые полностью ликвидируют очередь в такие учреждения в Крыму.

"На сегодняшний день в Крыму пять стационарных учреждений социального обслуживания психоневрологического профиля для пожилых людей и инвалидов, которые финансируются в полном объеме. Это касается и модернизации всего необходимого оборудования, проведения ремонтов, закупки медикаментов и так далее. Государство обеспечивает своих граждан в полном объеме", — отметил Аксенов.