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В Крыму откроется три новых психоневрологических интерната — Аксенов
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В Крыму откроется три новых психоневрологических интерната — Аксенов 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. По поручению президента РФ в Белогорском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах Крыма ведется строительство трех психоневрологических интернатов. Все три объекта будут введены в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в Facebook после заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в Ялте, посвященном защите прав граждан с нарушениями психического здоровья.
Новые интернаты предусматривают общее количество в 750 койко-мест, которые полностью ликвидируют очередь в такие учреждения в Крыму.
"На сегодняшний день в Крыму пять стационарных учреждений социального обслуживания психоневрологического профиля для пожилых людей и инвалидов, которые финансируются в полном объеме. Это касается и модернизации всего необходимого оборудования, проведения ремонтов, закупки медикаментов и так далее. Государство обеспечивает своих граждан в полном объеме", — отметил Аксенов.
Он также напомнил, что в период нахождения Крыма в составе Украины люди, страдающие психическими заболеваниями, «находились на далекой периферии интересов власти». После воссоединения Крыма с Россией имеющиеся учреждения отремонтировали и обеспечили необходимыми медикаментами.
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