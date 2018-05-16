Никому не нужный, дожидающийся утилизации старый гнилой башмак — эксперт о Порошенко

Порошенко — это просто живой труп. Единственное, что ему остается — это бежать и прятаться

Ангела Меркель как прагматичный политик с огромным стажем понимает, что сотрудничая во всех сферах с украинским лидером Петром Порошенко, она может поставить крест на своей репутации. Так полагает директор Центра политических экспертиз, член Общественно палаты РФ Валерий Коровин. Он прокомментировал решение Германии выдать разрешение на строительство «Северного потока — 2», несмотря на недовольство Киева.

По мнению эксперта, политической карьере Петра Порошенко совсем скоро придет конец.

«Порошенко — это просто живой труп. Единственное, что ему остается — это бежать и прятаться. И Меркель как прагматичный политик с огромным стажем и колоссальным опытом понимает, что даже близко сегодня подходить к Порошенко — это просто поставить крест на своей репутации. Это уже никому не нужный, дожидающийся утилизации старый гнилой башмак», — заявил Коровин в программе «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда»

Напомним, Германия стала первой из пяти стран, выдавшей все необходимые разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2».

Недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с Петром Порошенко заявила, что проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря невозможен без определения судьбы транзита российского газа через территорию Украины . При этом она уточнила, что Берлин принял к сведению мнение украинского лидера и передал взволнованность Киева по данному вопросу российскому лидеру Владимиру Путину

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