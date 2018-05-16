Дубинский: Порошенко «кинул» переселенцев, а врет о Крымском мосте 

Порошенко: Керченський міст знадобиться окупантам для втечі з Криму
Но мне бы хотелось, чтобы кроме брошенных на ветер слов, Порошенко предпринимал какие-то шаги для возвращения Крыма.
Прежде всего, в отношении граждан Украины, которые либо остались там, либо перебрались на территорию Украины.
Чтобы Крым стал наш — этого должны захотеть они.
Но, насколько я понимаю, большинство «переселенцев» из Крыма (и Донбасса) — тупо и цинично, в стиле Петра Алексеевича, кинули.
Кинули и военных, которые ушли из Крыма в Украину, оставшись верными присяге. О чем они недавно писали в открытом письме.
Пока больше желающих стать «нашими» не наблюдается.
Но зато как красиво Порошенко все это время поёт о том, что Крым будет наш.
Душевно.
Надо верить. Вопреки делам.