Дубинский: Порошенко «кинул» переселенцев, а врет о Крымском мосте

Порошенко: Керченський міст знадобиться окупантам для втечі з Криму

Нет, я конечно, все понимаю. Крым это Украина . И все такое.

Но мне бы хотелось, чтобы кроме брошенных на ветер слов, Порошенко предпринимал какие-то шаги для возвращения Крыма.

Прежде всего, в отношении граждан Украины, которые либо остались там, либо перебрались на территорию Украины.

Чтобы Крым стал наш — этого должны захотеть они.

Но, насколько я понимаю, большинство «переселенцев» из Крыма (и Донбасса) — тупо и цинично, в стиле Петра Алексеевича, кинули.

Кинули и военных, которые ушли из Крыма в Украину, оставшись верными присяге. О чем они недавно писали в открытом письме.

Пока больше желающих стать «нашими» не наблюдается.

Но зато как красиво Порошенко все это время поёт о том, что Крым будет наш.

Душевно.

Надо верить. Вопреки делам.