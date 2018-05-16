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Мнение: украинские моряки в акватории Черного моря ведут себя как пираты
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Мнение: украинские моряки в акватории Черного моря ведут себя как пираты 

РИА Новости 36 минут назад
Против капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», которое российские пограничники задержали в Черном море, возбудили уголовное дело о браконьерстве, сообщает ФСБ.
Моряков задержали 4 мая. Как выяснилось, накануне задержания они расставили в исключительной экономической зоне России сети для вылова камбалы-калкан. Однако добыча этой рыбы запрещена в акватории Черного моря с середины апреля до середины июня.
На судно наложен арест. У браконьеров изъяли и выпустили в море 161 камбалу, четырех травяных крабов и трех черноморских акул катранов. Но 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана погибли в сетях.
ФСБ предполагает, что рыбаки занимались браконьерством не только в российских, но и в украинских водах.
В эфире радио Sputnik политолог Максим Жаров назвал действия украинских моряков пиратскими.
"Проблема пиратских действий украинских рыбаков давно уже стоит на повестке дня. Украина по-прежнему считает акваторию Черного моря, прилегающую к Крыму, своей, поэтому бесконтрольно там себя ведет. Например, было несколько инцидентов с украинскими рыбаками, которые пытались мешать строительству Крымского моста. Поэтому проблема существует, она весьма серьезная, и возникающие инциденты должны каким-то образом быть урегулированы. Думаю, что представители наших стран должны встретиться и урегулировать этот вопрос, несмотря на то, что Украина занимает по отношению к принадлежности Крыма непримиримую позицию. Кроме того, есть международное морское право — аргумент России в пользу недопустимости подобных инцидентов. Думаю, включение юридических рычагов против Украины, подача в суд необходимы, чтобы неповадно было ловить рыбу в нашей акватории Черного моря", — сказал Максим Жаров.
Пограничники освободили найденных живыми у нарушителей морских обитателей
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