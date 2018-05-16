Матвиенко призвала США и ЕС отчитать Украину за нарушения свободы слова

«Мы постоянно поднимаем эти темы: о том, что творится на Украине . На всех международных площадках, шлем письма, бьем тревогу. К сожалению, реакция наших западных партнеров очень вялая», — посетовала сенатор.

"Мы надеемся, что наконец-то из стран Европы, из-за океана прозвучат строгие слова в адрес украинских властей о том, что это недопустимо — зажимать свободу прессы, свободу слова, нарушать основные демократические ценности", — сказала Матвиенко журналистам. «Мы надеемся, что наконец это прозвучит строго, это уже нетерпимая ситуация — такое запугивание, такая борьба с журналистами, которые высказывают свою точку зрения, которые высказывают другую, альтернативную, правдивую точку зрения», — продолжила глава Совфеда

Она уверена, что киевские власти ведут себя так по отношению к российским СМИ, потому что «боятся слова, даже не каких-то мер, а боятся правды». «Этим все и сказано», — заключила она.