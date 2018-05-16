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Матвиенко призвала США и ЕС отчитать Украину за нарушения свободы слова
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Матвиенко призвала США и ЕС отчитать Украину за нарушения свободы слова 

Российская Газета 41 минуту назад
«Мы постоянно поднимаем эти темы: о том, что творится на Украине. На всех международных площадках, шлем письма, бьем тревогу. К сожалению, реакция наших западных партнеров очень вялая», — посетовала сенатор.
"Мы надеемся, что наконец-то из стран Европы, из-за океана прозвучат строгие слова в адрес украинских властей о том, что это недопустимо — зажимать свободу прессы, свободу слова, нарушать основные демократические ценности", — сказала Матвиенко журналистам. «Мы надеемся, что наконец это прозвучит строго, это уже нетерпимая ситуация — такое запугивание, такая борьба с журналистами, которые высказывают свою точку зрения, которые высказывают другую, альтернативную, правдивую точку зрения», — продолжила глава Совфеда.
Она уверена, что киевские власти ведут себя так по отношению к российским СМИ, потому что «боятся слова, даже не каких-то мер, а боятся правды». «Этим все и сказано», — заключила она.
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