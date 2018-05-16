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Матвиенко: украинские власти делают все, чтобы нейтрализовать журналистов
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Матвиенко: украинские власти делают все, чтобы нейтрализовать журналистов 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Украинские власти делают все, чтобы нейтрализовать журналистов в своей стране, задержания и обыски у журналистов "РИА Новости Украина" связаны с их профессиональной деятельностью. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что из-за океана прозвучат «строгие слова» в адрес Украины о недопустимости нарушения прав журналистов.
"В том, что это точно связано с профессиональной деятельностью журналистов — сомнений нет. Они настолько боятся правды, того, что журналисты вскрывают показывают всем и всему миру все, что происходит на Украине, что они все свои усилия сегодня оправляют на то, чтобы нейтрализовать журналистов", — сказала Матвиенко журналистам.
"Это грубейшее нарушение ценностей демократии, о которых всегда так заботится Запад… Мы надеемся, что наконец-то из стран Европы и из-за океана прозвучат строгие слова в адрес украинских властей, что недопустимо зажимать свободу прессы, свободу слова, нарушать основные демократические ценности", — добавила она.
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