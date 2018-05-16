Окруженные под Горловкой военные ВСУ записали матерное видеообращение к руководству

В сети появилось видео с военным ВСУ, который рассказал о том, как их отряд попал в окружение под Горловкой

Видео выложила в своем Facebook Вероника Гайдук из Краматорска . На кадрах человек в солнцезащитных очках, закрытым лицом и форме украинской армии рассказывает о неудачной операции на территории ДНР.

«Пытались ворваться на окраины Горловки, но «сепары» нас отсекли. Руководство нам сказало закрепиться здесь, только я не пойму, с какой целью», — говорит мужчина.

По его словам, ополченцы постоянно стреляют и «устраивают нам кошмар». «Для чего мы здесь находимся, мы понять не можем», — отмечает он. По его утверждению, закрепление на местности невозможно, так как «везде болото».

«Обещали дать нам подкрепление, поддержать броней, ничего нам никто не дал. Для чьего пиара мы здесь находимся? Какая, н*****, перемога?», — заключает военный.

Гайдук отметила, что видеозапись ей прислал родственник с целью придания ситуации огласки. «Мой брат прислал это видео, чтобы его увидел Порошенко, командование, все генералы, которые бросили ребят, настоящих героев Украины на произвол под Горловкой против всех оккупантов. Это поселок Чигари, после освобождения от власти ДНР», — рассказала девушка.

Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в Facebook прокомментировал видеоролик, посчитав закономерным рассказ предполагаемого бойца ВСУ. «А все почему? А все потому, что не надо было пытаться ворваться на окраины Горловки. Вы вообще-то мирный договор подписали. И соглашение о прекращении огня», — отметил журналист.