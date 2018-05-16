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«Это сделано намеренно»: убытки Украины от Крымского моста составляют 500 миллионов гривен в год
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«Это сделано намеренно»: убытки Украины от Крымского моста составляют 500 миллионов гривен в год 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словами министра, Россия специально сделала Керченский мост ниже, чтобы ограничить размер судов, которые могут заходить в украинские порты. В связи с этим, как он считает, Украина будет требовать компенсации убытков в международных судах. Информацию передает УНН.
«Мы понимаем, что этот мост — это не просто мост. Это также инструмент экономического и политического влияния на Украину. Фактически это действенный инструмент по блокированию в любой момент Керченского пролива не только для украинских судов, но и для судов всех стран», — сказал Омелян.
Он уточнил, что сейчас в международные судебные инстанции уже направлено МИД соответствующее обращение. По просчетам министра, прямые убытки от Керченского моста составят около 500 миллионов гривен в год.
Сейчас украинские предприятия уже подсчитали убытки, которые, в свою очередь, будут выставлены России в качестве компенсации. При этом, ранее «ФедералПресс» писал, что РФ также выплатит Украине около 160 миллионов долларов за потерянные активы из-за присоединения Крыма.
Сейчас же, по словам министра Омеляна, убытки появится после строительства моста, т.к. был значительно уменьшен размер судов, которые могут заходить в порты Мариуполя и Бердянска.
«Это сделано, несомненно, намерено. Мы убеждены в этом», — уточнил министр.
Ранее мы писали, что президент Украины Петр Порошенко отреагировал на открытие Крымского моста, зазвав его «циничным и незаконным».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Цинично и незаконно». Порошенко отреагировал на открытие Крымского моста Олигарх Курченко просит вернуть ему «Черноморнефтегаз» Сенатор от Крыма прокомментировал создание украинской патрульной полиции
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