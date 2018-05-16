«Это сделано намеренно»: убытки Украины от Крымского моста составляют 500 миллионов гривен в год

По словами министра, Россия специально сделала Керченский мост ниже, чтобы ограничить размер судов, которые могут заходить в украинские порты. В связи с этим, как он считает, Украина будет требовать компенсации убытков в международных судах. Информацию передает УНН.

«Мы понимаем, что этот мост — это не просто мост. Это также инструмент экономического и политического влияния на Украину. Фактически это действенный инструмент по блокированию в любой момент Керченского пролива не только для украинских судов, но и для судов всех стран», — сказал Омелян.

Он уточнил, что сейчас в международные судебные инстанции уже направлено МИД соответствующее обращение. По просчетам министра, прямые убытки от Керченского моста составят около 500 миллионов гривен в год.

Сейчас украинские предприятия уже подсчитали убытки, которые, в свою очередь, будут выставлены России в качестве компенсации. При этом, ранее «ФедералПресс» писал, что РФ также выплатит Украине около 160 миллионов долларов за потерянные активы из-за присоединения Крыма

Бердянска. Сейчас же, по словам министра Омеляна, убытки появится после строительства моста, т.к. был значительно уменьшен размер судов, которые могут заходить в порты Мариуполя

«Это сделано, несомненно, намерено. Мы убеждены в этом», — уточнил министр.