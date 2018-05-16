Не пьющий, но поющий: эксперт нашел единственное отличие между Порошенко и Вакарчуком

Американцы готовят к новым президентским выборам на Украине 2019 года музыканта Святослава Вакарчука. Такое мнение высказал председатель партии «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков . По его словам, в Вашингтоне внимательно следят за политическими предпочтениями граждан Украины и на их основании готовят нового кандидата в президенты страны.

«Это было бы весело, если бы не было так грустно. Мне совершенно понятная реакция граждан Украины, которым так осточертели все эти прыгающие, орущие, жгущие, кричащие, не дающие им жить политики, что они просто обращают свой взгляд в другую сторону. Американцы, которые рулят политическими процессами на Украине, внимательно следят в том числе и за симпатиями граждан. И поэтому к новому президентскому сроку они готовят Вакарчука — певца. Порошенко , как известно, поет плохо, а Вакарчук поет хорошо… Украине опять навяжут проамериканского президента, только на этот раз не пьющего, а поющего. Вот и вся разница», — отметил эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда»

Недавно Киевский международный институт социологии провел опрос среди украинцев, чтобы выяснить, кому бы те отдали предпочтение в первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в апреле текущего года.

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