Порошенко призвал международное сообщество «продолжать давление на Кремль»

«Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям», — написал Порошенко в Twitter и привёл строки из письма Сенцова.

Ранее осуждённый в России украинский режиссёр Олег Сенцов объявил голодовку.