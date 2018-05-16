Порошенко призвал международное сообщество «продолжать давление на Кремль» 

Президент Украины Пётр Порошенко после объявления голодовки осуждённым в России режиссёром Олегом Сенцовым призвал международное сообщество «продолжать давление на Кремль».
«Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям», — написал Порошенко в Twitter и привёл строки из письма Сенцова.
Ранее осуждённый в России украинский режиссёр Олег Сенцов объявил голодовку.
25 августа 2015 года Сенцов был приговорён российским военным судом к 20 годам колонии строгого режима. Он обвинялся по нескольким статьям, связанным с терроризмом.