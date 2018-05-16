«Соколята» Тягныбока не допустят певца Козловского к микрофону

Об этом сообщает член ВО «Свобода» Владимир Назаренко в Facebook.

«Официальное заявление Киевской городской ячейки ВОО «Сокол» по поводу концерта Виталия Козловского . Одиозный «поп-певец», близкий друг пособника сепаратистов Нели Штепы, по его же словам, Виталий Козловский планирует конценрт 21 мая в г. Киеве… Националисты ВОО «Сокол»… заявляют, что в случае допуска концерта мы оставляем за собой право блокировать концерт непатриотичного «певца» Виталия Козловского», — указал он.

Националисты напомнили о том, что на День Победы сам Козловский выступал в Москве , что вызвало осуждение на Украине . Также члены «Сокола» обратились к СБУ по поводу мероприятия певца и предупредили о последствиях.

«Напоминаем, что большинство членов организации ВОО «Сокол» являются действующими участниками боевых действий российско-украинской войны (АТО/ООС) и воспринимает данное поведение В. Козловского как личную обиду и циничное издевательство над памятью погибших побратимов», — написал Назаренко.

Ранее на сессии Львовского областного совета приняли обращение к президенту Украины о лишении звания «Заслуженный артист Украины» Виталия Козловского. Причина — выступление на День Победы в Москве.

«Считаем это не только огромным позором и запроданством, но и надругательством над памятью тех погибших воинов, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность государства в российско-украинской войне, которая до сих пор продолжается на востоке. Убеждены, что такая аморальная личность не может иметь статус заслуженного артиста Украины, ведь Виталию Козловскому указом президента Украины от 16 января 2009 года было присвоено это звание собственно «за весомый личный вклад в консолидацию украинского общества, перестройку демократического, социального и правового государства», — говорится в обращении к Порошенко.

Сам Козловский пояснил свое выступление в Москве тем, что «ветераны в Москве такие же, как и в Киеве — они вместе прошли страшную войну, победили в ней, заплатив очень высокую цену, они шли до конца, не делили себя на нации, это их память».

«Противостояние политиков (именно политиков, а не простых людей), которое происходит сейчас и приводит к новой войне и смертей моих земляков — это страшно, но это не имеет нивелировать историю и подвиг тех, кто победил в 1945 году», — подчеркнул Козловский.