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Ольга Богомолец: При выдаче водительских прав нужно будет дать согласие на изъятие органов
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Ольга Богомолец: При выдаче водительских прав нужно будет дать согласие на изъятие органов 

Украина.ру 29 минут назад
Фото: Украина.ру
«В России и Белоруссии имеется презумпция согласия, что означает, что можно использовать органы человека для трансплантации без предварительного его согласия, если зафиксирована клиническая смерть. В Америке и Великобритании действует система предварительного согласия на изъятие органов», — сообщила журналистам канала NewsOne народный депутат от фракции БПП Ольга Богомолец.
Как руководитель парламентского комитета по здравоохранению, она предлагает для Украины аналогичную американскую систему. По ее словам, остается вопрос, где и когда предлагать человеку подписать такое добровольное согласие. Наилучшим механизмом, по ее мнению, является момент выдачи водительских прав.
«Такое заявление будет носить и воспитательный характер в плане профилактики употребления алкоголя за рулем», — сказала депутат.
Она подчеркнула, что в случае если человек при жизни не оставил никакой информации по этому вопросу решение будет возложено на родственников первой линии.
«Ежегодно в трансплантации органов в Украине нуждаются в среднем 5 тысяч человек. В основном это касается почек, печени и сердца. Потенциальных доноров в стране намного больше, чем реципиентов», — сказала Богомолец.
Вопрос фактически решен, остается только документально его оформить МОЗ и Кабинету Министров. Она предупредила, что предусмотрены и меры по предотвращению злоупотреблений в констатации клинической смерти. Функция ее диагностирования и дальнейшей трансплантации органов будет разделена между структурами здравоохранения. Будут две раздельных базы данных реципиентов и потенциальных доноров.
Однако, как писало аналитическое издание «Одна семья», в новом законопроекте всё выглядит очень гуманно и добропорядочно, но в тексте законопроекта есть один момент, делающий этот закон никчемной бумажкой. В статье 4 написано: «Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются нормы международного договора». В переводе с бюрократического на русский это значит, что любые пожелания Запада в сфере трансплантологии будут беспрекословно выполнятся, даже если они противоречат национальным интересам и нарушают права человека.
Американка Ульяна Супрун, руководящая украинским Минздравом, последовательно выполняет свою миссию в Украине. При назначении на пост исполняющего обязанности министра здравоохранения она заявила, что постарается поскорей протолкнуть новый закон о трансплантации.
«У меня есть друг, который 16 лет ждёт трансплантацию. Лично буду прилагать все усилия, чтобы как можно скорее этот закон был принят», — заявляла Супрун.
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