Ольга Богомолец: При выдаче водительских прав нужно будет дать согласие на изъятие органов

«В России Белоруссии имеется презумпция согласия, что означает, что можно использовать органы человека для трансплантации без предварительного его согласия, если зафиксирована клиническая смерть. В Америке и Великобритании действует система предварительного согласия на изъятие органов», — сообщила журналистам канала NewsOne народный депутат от фракции БПП Ольга Богомолец

Как руководитель парламентского комитета по здравоохранению, она предлагает для Украины аналогичную американскую систему. По ее словам, остается вопрос, где и когда предлагать человеку подписать такое добровольное согласие. Наилучшим механизмом, по ее мнению, является момент выдачи водительских прав.

«Такое заявление будет носить и воспитательный характер в плане профилактики употребления алкоголя за рулем», — сказала депутат.

Она подчеркнула, что в случае если человек при жизни не оставил никакой информации по этому вопросу решение будет возложено на родственников первой линии.

«Ежегодно в трансплантации органов в Украине нуждаются в среднем 5 тысяч человек. В основном это касается почек, печени и сердца. Потенциальных доноров в стране намного больше, чем реципиентов», — сказала Богомолец.

Вопрос фактически решен, остается только документально его оформить МОЗ и Кабинету Министров. Она предупредила, что предусмотрены и меры по предотвращению злоупотреблений в констатации клинической смерти. Функция ее диагностирования и дальнейшей трансплантации органов будет разделена между структурами здравоохранения. Будут две раздельных базы данных реципиентов и потенциальных доноров.

Однако, как писало аналитическое издание «Одна семья», в новом законопроекте всё выглядит очень гуманно и добропорядочно, но в тексте законопроекта есть один момент, делающий этот закон никчемной бумажкой. В статье 4 написано: «Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины , установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются нормы международного договора». В переводе с бюрократического на русский это значит, что любые пожелания Запада в сфере трансплантологии будут беспрекословно выполнятся, даже если они противоречат национальным интересам и нарушают права человека.

Американка Ульяна Супрун, руководящая украинским Минздравом , последовательно выполняет свою миссию в Украине. При назначении на пост исполняющего обязанности министра здравоохранения она заявила, что постарается поскорей протолкнуть новый закон о трансплантации.

«У меня есть друг, который 16 лет ждёт трансплантацию. Лично буду прилагать все усилия, чтобы как можно скорее этот закон был принят», — заявляла Супрун.