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Захарова: «Киевские власти провоцируют конфликты между двумя народами»
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Захарова: «Киевские власти провоцируют конфликты между двумя народами» 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что российские власти предпринимают все возможное, для того чтобы не позволить Киеву совершать противоправные действия в отношении российских граждан и компаний. Об этом сообщил корреспондент «360».
Она отметила, что Россия предпринимает все возможные попытки, чтобы деятельность киевских властей, направленная на разжигание конфликтов между двумя народами, не достигала успеха.
Также представитель МИД РФ заметила, что Украина действует изощренно, и противостоять этому непросто.
Речь идет о реакции украинских властей на открытие Крымского моста.
Так, глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что оба конца путепровода ведут в никуда. Об этом сообщила «Газета.ru». Кроме того, Киев считает, что построение данного объект негативно повлияет на экономику Незалежной.
Торжественное мероприятие в честь запуска работы Крымского моста состоялось 15 мая. В этот день СБУ провела обыски в киевских офисах телеканал RT и в информагентстве «РИА Новости-Украина». В результате был задержан руководитель агентства Кирилл Вышинский. Журналиста планируют доставить в Херсон, потому что именно там находится офис прокуратуры так называемой автономной республики Крым, которая ведёт его дело.
Мария Захарова поделилась впечатлениями от поездки по мосту через Керченский пролив. Она написала в своем Facebook, что это было незабываемо. Захарова проехала по новому путепроводу из Тамани в Керчь рано утром 16 мая.
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