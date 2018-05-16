Крушение режима начнется с чемпионата мира по футболу

Футбол — штука не только интересная и увлекательная, но и опасная, если по-идиотски ей пользоваться

История знает страшные случаи, когда на футбольной почве начинались войны (скажем, между Сальвадором Гондурасом в 1969 году), начинали рушится страны (например, после бойни на стадионе «Максимир» трещины пошли по всей Югославии и зашпатлевать их уже не получилось), к власти приводились беззаконные невменяемые политические режимы (майданные события и их движущая сила — футбольные ультрас — у всех свежи в памяти). Но сейчас мы стоим на пороге, когда совершенно безумное действо с футбольным оттенком может сыграть и позитивную роль.

Верховная Рада Украины взялась запретить трансляции Чемпионата мира по футболу из России . Повод обычный и уже приевшийся — «страна-агрессор», с которой ничего общего быть не должно. Законопроект еще не рассмотрен. Но наблюдая тенденции последних лет, почему-то кажется, что у украинских парламентариев как раз хватит ума на подобное решение.

Слушайте, но запрет на футбол, да еще и такой важный и лакомый — это же прекрасно! Жители Украины слишком терпеливы, слишком долго носят у себя на шее руководство майданного пошиба. То уж, как только не изощряется, разве что дустом население не травит, а оно безмолвствует. Не то, что во времена «кровавой панды» имени Януковича. Может хотя бы футбольное глумление как-то отрезвит, взбодрит люд? Если озарение не пришло с великанскими тарифами, запретами на язык и на историю, с заменой системы здравоохранения листиками подорожника к ранкам, остается только футбол для народного возмущения. А может, чем леший не шутит, и бунта. Ну, а вдруг?

В принципе, надо быть серьезно больным политиком, чтобы лишить несколько миллионов электоральных единиц любимого народного зрелища. Впрочем, а кто сказал, что на макушке киевской власти все безоговорочно здоровы? Сегодня буквально один большой чиновник сообщил, что верные украинской присяге дельфины в Крыму передохли, чтобы не сотрудничать с россиянами. Через четыре года после крымского референдума собрались с силами и преставились. После такого уже мало что может удивить.

Украинская футбольная общественность подозревала, что ситуация подойдет к этому нелепому решению непременно. Злилась, скрипела зубами, но все больше тихонько, по кухням и в курилках. На Украине нынче вовсе не так и безопасно прослыть симпатизирующим «стране-агрессору». Аргументы, что речь-то, если разобраться, идет о турнире ФИФА, так сказать, мирового сообщества, что там только одна сборная России, которая, если честно, не слишком претендует на триумф, а остальные как раз представляют прочую часть планеты, разумеется, никак повлиять на принимающих решение деятелей не могли.

Еще более дальновидные украинские граждане футбольно-патриотических склонностей и вовсе толковали, мол, при правильной подаче, так еще и с хорошо поданными, идеологически выверенными комментариями, трансляции можно было бы превратить в идеологическое оружие против России. Например, показали шикарные (а они такие и есть) новые российские стадионы, а параллельно на крепко поставленном украинском языке с волынским акцентом, сказали, что какая-нибудь глухая деревня еще не газифицирована. Учить, что ли, надо? Сидели бы расслабленные украинцы, смотрели, как играют немцы или, скажем, бразильцы, а заодно получали идеологические инъекции. Но даже на это деятели большой украинской политики не польстились. Впрочем, возможно, такое решение и слишком сложное для них.

Хотя, тут может и другое толкование ситуации. Есть старинный, с изрядной косматой бородой анекдот, о том, как три представителя сексуальных меньшинств делились своими откровенными фантазиями друг с другом. Не важно, что грезилось первому и второму, а третий говорил, мол, хочет громкой славы. Вообразите-де, выходит этот персонаж на футбольное поле, стадион битком забит, а он, автор мечтательного рассказа, стало быть, разгоняется и забивает мяч в ворота своей команды. Тысячи болельщиков вскакивают и неистово орут: «Что же ты делаешь, (здесь следует вписать простонародную констатацию факта отклонения от традиционной ориентации)!?»

Может они, действительно, такой славы захотели? Так это уже получилось. Авторами законодательной инициативы являются глава «Радикальной партии» Олег Ляшко , депутаты от этой же фракции Игорь Мосийчук Андрей Лозовой , а также представитель партии «Самопомощь» Олег Березюк. Их имена теперь будут часто произносить украинские ценители футбола, сдабривая цветастыми эпитетами. Да, в каком-то очень, правда, специфическом смысле, это — слава.

Замечательно, что Ляшко настойчиво говорит о себе, как о футбольном человеке, большом болельщике «Шахтера», существенно портя этим имидж клубу Рината Ахметова , конечно, но не об том речь. Неумолимо надвигающийся Чемпионат мира-2018 — уникальный случай, когда несколько воспитанников команды «горняков» реально имеют шанс претендовать на высшие награды. В сборную Бразилии приглашены действующие игроки «Шахтера» Тайсон и Фред, и бывшие звезды украинского чемпионата, которые теперь совсем даже не пасут задних в Европе — Фернандиньо («Манчестер Сити»), Виллиан («Челси») и Дуглас Коста («Ювентус»).

Вот это будет номер, если он вдруг станут чемпионами мира, а Украина этого толком не увидит. Разве что, в замочную скважину подсмотрит. Если Ляшко действительно любит футбол и «Шахтер», то довольно странною любовью. Не очень традиционной. В футбольном, разумеется, смысле.

Сам-то Ляшко, скорее всего, найдет варианты, как посмотреть Чемпионат мира. Впрочем, многие рядовые граждане, те самые, которые теперь будут во время футбола «прославлять» народных избранников за их выдумку, тоже что-то в этом смысле придумают. Довелось разговаривать с одним киевским подпольщиком, он сообщает, что в футбольной среде давно считается хорошим тоном смотреть игры исключительно по российскому телеканалу «Матч». Потому как уровень украинских комментаторов таков, что может довести до белого каления даже самого патриотичного из патриотов.

Технически просмотр обеспечить вполне возможно. Взламываются каналы в интернете, что, конечно, не очень красиво. А что делать? Кто не умеет этого делать, идет к друзьям, которые сумели прорваться к российским футбольным трансляциям. Как в старые, не очень богатые, но добрые времена соседи собирались у того, кто разжился телевизором, так сейчас народ тянется к обладателям неукраинских трансляционных возможностей. Вместе болеть даже интересней. Примерно так Украина и будет смотреть Чемпионат мира из России. В селах, понятно, с этим, будет труднее. Старшему поколению, менее продвинутому в компьютерной сфере, тоже одно расстройство. Ну, а времена какие? Гибридная война бушует, если верить версии официального Киева. Зато западноукраинские регионы тут в выигрышном положении. Они с советских еще времен принимают венгерские, польские, словацкие, румынские каналы, где Чемпионат мира станут показывать наверняка.

Кстати, любопытный момент. 26 мая Киев принимает у себя финал Лиги чемпионов УЕФА . Как будут бороться с многочисленной рекламой российского «Газпрома» , который является далеко не последним спонсором турнира? Может быть, станут во время трансляций квадратики накладывать, как делают целомудренные до безобразия каналы, когда в кадр попадают излишние интимности? И сделали бы, будьте благонадежны, только УЕФА не позволит.

Словом, с нетерпением жду судьбоносного решения Верховной Рады о футбольных трансляциях. И дружный рокот народного одобрения, само собой, тоже предвкушаю. Это не злорадство, упаси Господь. Просто констатация уникального факта.