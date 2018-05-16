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Москалькова просит Киев отпустить моряков российского судна «Норд» домой
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В заброшенном морге Москвы нашли останки

Москалькова просит Киев отпустить моряков российского судна «Норд» домой 

ТАСС 32 минуты назад
ЯЛТА, 16 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит власти Украины одуматься и отпустить домой, в Крым, моряков с задержанного российского сейнера «Норд».
"Я призываю каждой клеточкой своей души украинских коллег: опомнитесь. Дайте возможность вернуться людям в семью, на свою землю. Очень тяжело, когда в сферу прав человека вторгается политика, это всегда сказывается на судьбах людей отрицательным образом", — сказала она, добавив, что российская сторона делает все возможное для скорейшего возвращения экипажа судна.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что члены экипажа «Норда» находятся на территории российского посольства в Киеве и обеспечены всем необходимым.
"Я не могу публично говорить о том, какие меры предпринимаются для того, чтобы моряки могли вернуться домой, но такие меры предпринимаются. Есть моменты, которые обсуждаются в переговорном процессе. О ситуации как дальше действовать, я докладывал президенту РФ. Я уверен, что главой государства будут даны исчерпывающие указания тем органам, которые должны этим заниматься", — подчеркнул он.
О ситуации с «Нордом»
Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». Он был арестован, но в дальнейшем отпущен под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф. Позднее Горбенко обвинили в незаконном вылове рыбы.
Украинская сторона отказала морякам в выезде из страны по имеющимся у них российским паспортам, так как считает жителей Крыма гражданами Украины.
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