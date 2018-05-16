Затулин и Хирург проехали по Крымскому мосту 

Депутат Государственной Думы России Константин Затулин и Александр Залдостанов (Хирург) вместе с колонной русских мотоциклистов из клуба «Ночные волки» проехали по Крымскому мосту.
«Сегодня Крым окончательно стал частью общего с Россией материка. Я верю, что через Крым к этому материку вернётся Новороссия, а затем и Украина», — сказал Затулин.
В 5 часов 37 минут Затулин, Хирург и другие начали движение от Керчи. Через 21 минуту после начала движения крымская колонна достигла кубанского берега. После разворота в обратную сторону в 6 часов 23 минуты Константин Затулин и участники автопробега вернулись на крымскую землю.