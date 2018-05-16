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У Порошенко нашли сходство с «северо-восточным соседом»
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У Порошенко нашли сходство с «северо-восточным соседом» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Президент Украины Петр Порошенко для переизбрания на пост главы государства должен контролировать все телеканалы, считает украинский миллиардер Игорь Коломойский. Такое мнение он высказал в интервью Deutsche Welle.
«У него такая идея фикс», — пояснил предприниматель, владеющий, в частности, общенациональным украинским каналом «1+1».
«Как у нашего северо-восточного соседа. Там когда-то все телеканалы были частными, принадлежали частным лицам и поэтому выражали разные точки зрения. Помню, 1998 год, одни, например, поддерживали [Евгения] Примакова с [Юрием] Лужковым, а другие — [Бориса] Ельцина с [Владимиром] Путиным», — продолжил Коломойский, намекая на Россию.
Как сообщали «Подробности», осенью прошлого года Генпрокуратура Украины добилась права на осмотр здания, в котором располагается холдинг «1+1 Медиа» — крупнейшая в стране медиагруппа, которую контролирует Коломойский. Помимо «1+1», в нее входят еще несколько каналов, новостных сайтов и прочих интернет-ресурсов. Действия прокуроров были связаны с делом о хищении средств ПриватБанка, долей акций которого до национализации в декабре 2016-го владел миллиардер.
На давление со стороны власти также жаловались представители телеканала «112 Украина». Так, в сентябре 2016 года его владелец Андрей Подщипков попросил политического убежища в Бельгии.
Следующие президентские выборы на Украине намечены на март 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко имеет право избираться на второй срок, но пока не озвучивал свои планы.
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