Кузьмин: Генпрокурор Луценко признал Крым российским

Страна окончательно превращается в филиал сумасшедшего дома. Несколько часов назад генеральный прокурор через ФБ поведал миру о том, что некие россияне «відкрили в Києві » РИА новости Украина », а некие украинцы совершили «державну зраду», когда, находясь в 2014 году в Крыму , готовили материалы, оправдывающие аннексию…

Он, видимо, не знает, что ст. 111 УК определяет государственную измену как переход на сторону врага в условиях военного времени, шпионаж, помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины, умышленное посягательство на ее суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность, обороноспособность и безопасность, но уж никак не выполнение редакционного задания об освещении крымских событий. И что ст. 218 УПК устанавливает правило территориальной подследственности, по которому все преступления расследуются по месту их совершения. Это означает, что прокуратура Крыма не имеет права расследовать преступления, совершенные в Крыму, на другой территории, кроме полуострова. И если УПК разрешает следователям выполнять некоторые следственные действия в других областях, то проводить расследование в целом, как и принимать процессуальные решения, можно исключительно по месту совершения преступления. В нашем случае — в Крыму.

По закону только УПК определяет порядок досудебного следствия и пока Рада не изменит правила территориальной подследственности, доказательства, собранные прокуратурой Крыма при расследовании крымских преступлений за пределами полуострова, не могут быть положены в основу обвинительного приговора, на них не может ссылаться суд.

Если же преступление совершено на территории иностранного государства, то ст.218 УПК дает право прокурору самостоятельно определить место проведения расследования. Выходит, Луценко считает Крым российским, раз определил Киев местом проведения расследования преступлений, совершенных в Крыму.

И последнее. Как думаете, друзья, зачем Луценко выдумывает новые слова (неологизмы) и называет журналистов РИА «пропагандонами», ЛНР и ДНР «лугандоном», а приверженцев федерализации Украины «федерастами», ведь никто же не называет его «педеральным» прокурором, например? Все просто, друзья. Как говорят психиатры, патологические неологизмы являются одним из симптомов глубокой стадии шизофрении. Они могут носить характер бессмысленных звукосочетаний и придумываются больными для обозначения понятий, аналогов которых нет в языке психически здоровых людей…

Страна окончательно превращается в филиал сумасшедшего дома…