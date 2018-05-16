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Меркель: конфликт в Донбассе не решить военными средствами
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В заброшенном морге Москвы нашли останки

Меркель: конфликт в Донбассе не решить военными средствами 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Конфликт на востоке Украины не может быть решен военными методами, нужно использовать существующие переговорные каналы. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в парламенте.
"Военными средствами это не решить", — отметила она, говоря о ситуации в Донбассе. — Мы делаем это в рамках «нормандской четверки», мы пытаемся оживить «Минск», но удручает, что каждую ночь на линии соприкосновения нарушается режим перемирия, что есть ограничения для работы наблюдателей ОБСЕ, которых я хочу поблагодарить".
Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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