Меркель: конфликт в Донбассе не решить военными средствами 

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Конфликт на востоке Украины не может быть решен военными методами, нужно использовать существующие переговорные каналы. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в парламенте.
"Военными средствами это не решить", — отметила она, говоря о ситуации в Донбассе. — Мы делаем это в рамках «нормандской четверки», мы пытаемся оживить «Минск», но удручает, что каждую ночь на линии соприкосновения нарушается режим перемирия, что есть ограничения для работы наблюдателей ОБСЕ, которых я хочу поблагодарить".
Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.