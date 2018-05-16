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В Днепре устанавливают причину пожара на территории православного храма
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В Днепре устанавливают причину пожара на территории православного храма 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС сообщает NewsOne.
Сообщение о возгорании спасатели получили ровно в полночь. Горело одноэтажное отдельно стоящее здание с хозяйственными помещениями. Пожар уничтожил крышу здания и имущество внутри на площади 80 кв. м.
Пожар локализовали через 45 минут 13 огнеборцев при помощи трех единиц спецтехники. Еще через полчаса пожар полностью ликвидировали.
В результате инцидента пострадавших не было.
В данный момент устанавливаются причины возгорания.
На Украине после Майдана начались атаки на каноничную Украинскую православную церковь. У УПЦ (МП) начали захватывать или поджигать храмы. При этом пока наказаний за подобные акты в отношении церкви и нарушение законов Украины практически никто не понес. Даже в случае, когда виновники поджога известны, как это было в случае с Десятинным монастырем в Киеве, их отпускают после давления радикалов.
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