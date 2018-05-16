В Днепре устанавливают причину пожара на территории православного храма

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС сообщает NewsOne.

Сообщение о возгорании спасатели получили ровно в полночь. Горело одноэтажное отдельно стоящее здание с хозяйственными помещениями. Пожар уничтожил крышу здания и имущество внутри на площади 80 кв. м.

Пожар локализовали через 45 минут 13 огнеборцев при помощи трех единиц спецтехники. Еще через полчаса пожар полностью ликвидировали.

В результате инцидента пострадавших не было.

В данный момент устанавливаются причины возгорания.