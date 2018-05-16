Украинская прокуратура потребует арестовать Вышинского на два месяца

КИЕВ, 16 мая. / ТАСС /. Украинская прокуратура намерена просить суд избрать для задержанного в Киеве по обвинению в госизмене главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Об этом сообщила в среду корр. ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Крыма (входит в состав Генпрокуратуры Украины , офис находится в Херсоне — прим. ТАСС) Татьяна Тихончик

"Прокуратура Крыма готовит ходатайство в Херсонский горсуд по мере пресечения для Вышинского. Мы будем просить о двух месяцах содержания под стражей", — сказала она. При этом на вопрос о том, состоится ли суд в среду или в четверг, она отметила: «99 процентов, что в четверг».

В настоящее время журналист находится в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне, куда он был этапирован из Киева. Прокуратура обещает направить ходатайство в городской суд Херсона до конца сегодняшнего рабочего дня.

СБУ во вторник, 15 мая, провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства «РИА Новости Украина», обвинив их в государственной измене. Рано утром у подъезда своего дома был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс— центре, а также в квартирах нескольких журналистов, которые продолжались несколько часов. Одновременно СБУ выступила с заявлением о том, что ведомство раскрыло деятельность «сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации », которые использовались «страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.

Посольство РФ в Киеве потребовало от властей Украины принять все необходимые меры по прекращению насилия над представителями СМИ, немедленно освободить задержанного журналиста, а также объективно расследовать обстоятельства случившегося и наказать виновных в превышении должностных полномочий.