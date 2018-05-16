Главреда РИА «Новости Украина» не хотят отпускать из-под стражи

Сарган написала в Facebook, что Вышинскому «предъявлено обвинение в госизмене», в данный момент «решается вопрос об избрании меры пресечения», и « прокуратура будет настаивать на содержании под стражей».

В свою очередь пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в состав генпрокуратуры Украины, офис находится в Херсоне ) Татьяна Тихинчик заявила, что Херсонский городской суд может уже в четверг избрать меру Вышинскому, передает ТАСС

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве, устроив там обыск. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.

В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.

В среду украинские власти начали этапирование руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.