Российские пограничники поймали украинца, который пытался незаконно пересечь границу

В районе автомобильного пункта пропуска «Армянск» российские пограничники выявили попытку незаконного пересечения границы.

Мужчина не имел при себе документов, удостоверяющих его личность. По его словам, он потерял их три года назад. Задержанный признал свою вину. Нарушителю грозит до двух лет тюрьмы.

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