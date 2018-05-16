Российские пограничники поймали украинца, который пытался незаконно пересечь границу 

В районе автомобильного пункта пропуска «Армянск» российские пограничники выявили попытку незаконного пересечения границы.
Как сообщает «ФАН» со ссылкой на крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности, западнее пункта пропуска пограничники задержали гражданина Украины, который направлялся с территории России на Украину.
Мужчина не имел при себе документов, удостоверяющих его личность. По его словам, он потерял их три года назад. Задержанный признал свою вину. Нарушителю грозит до двух лет тюрьмы.
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