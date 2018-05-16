Ещё
Российские пограничники поймали украинца, который пытался незаконно пересечь границу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские пограничники поймали украинца, который пытался незаконно пересечь границу 

Свободная пресса 36 минут назад
В районе автомобильного пункта пропуска «Армянск» российские пограничники выявили попытку незаконного пересечения границы.
Как сообщает «ФАН» со ссылкой на крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности, западнее пункта пропуска пограничники задержали гражданина Украины, который направлялся с территории России на Украину.
Мужчина не имел при себе документов, удостоверяющих его личность. По его словам, он потерял их три года назад. Задержанный признал свою вину. Нарушителю грозит до двух лет тюрьмы.
Новости происшествий: Пограничники задержали тащившего по льду полтонны орехов украинца
Свободная пресса: последние новости
Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста Полиция Киева рвется в Крым Савченко обратилась к Путину с просьбой повлиять на процесс обмена пленными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешат выборочно платить за ЖКХ80
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице449
Открытие Крымского моста возмутило Европу1198
РФ дала ответ США по Крымскому мосту452
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост88
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
05:05
Леве из «Би-2» внезапно стало плохо
Шоу-бизнес
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение