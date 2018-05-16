Кремль и главари ДНР-ЛНР готовятся к страшному сценарию на Донбассе

— Я не думаю, что сейчас стоит вопрос об объединении так называемых ЛНР и ДНР, поскольку наиболее удобный момент был в конце прошлого года, когда был фактически свергнут господин (экс-главарь ЛНР Игорь, — «Апостроф») Плотницкий и вместо него был назначен товарищ Пасечник. Вот тогда как раз был удобный момент, поскольку Плотницкий был той фигурой, которая в ЛНР контролировала финансовые потоки, имела свою систему рычагов, свои кадры и так далее. То есть при нем было сложнее говорить об объединении. А после того, как Плотницкий бежал в Россию, наступило идеальное время, чтобы провести какое-то объединение и говорить о какой-то «Новороссии». Поскольку тогда Москва не осуществила этот вариант, хотя он был вполне реален, я думаю, что сегодня у них вряд ли есть такая задача.

С другой стороны, мы видим, что нынешнее «руководство» ЛНР, в отличие от одиозного Плотницкого, намного меньше светится в информационном поле, с их стороны не звучат одиозные заявления. А право светиться своими многократными заявлениями в информационном пространстве принадлежит товарищу Захарченко.

Если поднять сообщения группы «Информационное сопротивление» еще за ноябрь 2015 года, мы говорили о том, что это как раз кандидат на место куратора оккупированного Донбасса вместо Суркова. Тогда рассматривался вопрос назначения Козака вместо Суркова в контексте предоставления Украиной особого статуса Донбассу и так далее. Но смены куратора не произошло.

Но если сейчас идет смена куратора, то нужно ожидать, что и на самом Донбассе будут какие-то оккупационно-административные изменения. Входит ли туда объединение этих недореспублик? Пока явных признаков нет, хотя я не исключаю такой вариант.

В любом случае то, что сейчас звучит со стороны главарей ЛНР и ДНР, похоже на то, что они раскручивают идеологическую карту. Во время празднований «годовщин» своих недореспублик они и сами уточняли, что речь идет о каком-то идеологическом единстве. Поэтому на данный момент это больше идеологическая карта, нежели какие-то конкретные планы.

Секретные переговоры между главарями? Смысл им что-то обсуждать, если любые решения принимаются Москвой, а от них ничего не ожидают? Они могут обсуждать торгово-экономические взаимоотношения, более тесное взаимодействие между «госструктурами» этих образований. Но какие-то вопросы стратегического уровня, то есть выстраивание отношений по минскому процессу, взаимоотношения с Киевом, а, тем более, чисто военные вопросы по организации масштабных наступательных действий оперативно-тактического уровня — это абсолютно не в компетенции Захарченко и Пасечника.

Что касается визита спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера на Донбасс — это влияет в контексте общего восприятия в Кремле, Донецке и Луганске нынешней ситуации. Мы знаем, что за последний месяц было два ключевых события, которые заставили очень нервничать боевиков. Первое — это переформатирование АТО в ООС, которую в Кремле и этих «республиках» восприняли однозначно. Якобы идет подготовка Киева к силовому варианту решения проблем оккупированного Донбасса. Второе — это предоставление Украине летальных вооружений, в первую очередь ПТРК «Джавелин». Это было воспринято так, что Киев готовится уже завтра наступать по всем направлениям. И визит Волкера там как раз воспринимается в контексте этой общей парадигмы. То есть ожидание наступления ВСУ, и тут якобы приехал товарищ из Штатов, чтобы решать политические вопросы. Например, что делать дальше с Донбассом в контексте войсковой операции Вооруженных сил Украины.

И это вызывает среди них крайне негативный резонанс. Изначально мы были уверены, что это чисто пропагандистская составляющая в контексте того, чтобы как-то мобилизовать местное население против общей угрозы, а этим вопросом решить проблемы доукомплектования личным составом 1-го «армейского корпуса ДНР» и 2-го «армейского корпуса ЛНР».

Однако по тем внутренним документам, информация о которых поступает нам, создается устойчивое впечатление, что это не пропагандистские штампы. В такой сценарий реально верят в Москве, Донецке и Луганске. На самом высоком уровне они действительно боятся, что ВСУ уже завтра перейдут в наступление и будет кровавая бойня на всей оккупированной территории.