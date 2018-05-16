Порошенко согласовал с США контрудар по врагу

«Благодаря изменениям, проведённым президентом как главнокомандующим в секторе безопасности и обороны, для согласования контрудара по врагу для защиты Украины идут уже не дни, не часы, а считанные минуты, — цитирует пламенную речь Луценко ИА «ПолитНавигатор».

По какому именно «врагу» планируется этот «контрудар» нанести, из выступления дамы-представителя осталось неясным. Поскольку, опять же, с ее слов, «и президент Украины, и командующий „ООС“ единогласно заявляют, что освобождение Донбасса произойдёт политико-дипломатическим путём».

Речь свою она завершила не менее загадочно:

«У меня нет права озвучивать всё, но не исключено, что мы на пороге достаточно серьёзных перемен», — сказала Луценко.

Курта Волкера. Случайно, или нет, но о «переменах» в донбасском вопросе и о «политико-дипломатическом контрударе» в Киеве заговорили фактически одновременно с появлением в Донбассе спецпредставителя США

Сменивший недавно шефа в госдепартаменте (Тиллерсона — на Помпео), американский посланник, если верить официальным сообщениям, прибыл на передовую, чтобы встретиться с украинскими военными и на месте ознакомиться с гуманитарной ситуацией.

Если верить пресс-центру «Операции объединенных сил», ознакомление проходило в компании командующего «ООС» Сергея Наева , который не только ввел заокеанского «ревизора» в курс дела, но поблагодарил за поддержку в «борьбе с российской агрессией». В планах также — обсуждение ситуации с безопасностью на Донбассе и путей урегулирования конфликта. И на завтра, 16 мая, гостю назначена аудиенция у спикера Рады Парубия.

А вот желания посмотреть своими глазами на то, что происходит с другой стороны линии соприкосновения, у американского спецпредставителя опять не возникло.

Что, собственно, не самое удивительное — такого «подвига» от Волкера давно уже никто и не ожидает. Да, и полномочия его (с ними и раньше не все было понятно), на данный момент вызывают еще больше вопросов. Поскольку переговорный формат «Волкер-Сурков», для участия в котором он был делегирован, фактически перестал существовать. Последняя встреча состоялась в январе 2018 года.

А накануне замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью ТАСС рассказал, что Россия и США взяли паузу в переговорах по Украине. И сейчас нет даже примерных сроков встречи Волкера с российским представителем. Как отметил замминистра, для установления новых контактов «нужно желание обеих сторон».

Но Волкер, как мы помним, еще в начале марта публично озвучил главное желание американской стороны: «Государства ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы, так как они не соответствуют Конституции Украины».

Такая постановка вопроса, естественно, может устроить только Киев…

— Естественно, Порошенко и его окружение пытаются использовать визит спецпредставителя США по Украине для того, чтобы, с одной стороны, в очередной раз продемонстрировать свою неготовность к конструктивному диалогу, — комментирует появление Волкера в Донбассе директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов . — А с другой стороны, чтобы спровоцировать донбасские республики на обострение конфликта.

Правда, мы знаем позицию руководителей ДНР и ЛНР на этот счет, так что им вряд ли это удастся.

Говорить же о каких-либо инициативах в плоскости политической, в плоскости геополитической, которые могли бы кардинальным образом изменить эту ситуацию, в настоящий момент не приходится. Потому что все инициативы, которые были более-менее реальны, мы знаем — они достаточно прозрачны. А вот говорить о том, что какой-то «сюрприз» будет, который станет своеобразным таким подспорьем для разрешения конфликта, лично у меня никаких оснований просто нет.

При этом я не думаю, что поездка Волкера, это пиар-акция. Во-первых, ему необходимо понимать рекогносцировку сил по Украине. Необходимо понимать позицию ключевых политических фигур на Украине. Чтобы, исходя из этого, уже можно было принимать какие-то конкретные решения.

Да, сейчас после инаугурации президента в России идет определенная ротация кадров. И наши американские и украинскими «партнеры», по-видимому, рассчитывают воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы либо, действительно, выдвинуть какие-то новые альтернативные предложения, либо попытаться через провокации дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Руководитель Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», политолог Эдуард Попов напомнил, в свою очередь, что Волкер в Донбассе не в первый раз:

— Этот господин бывал на украинской части и раньше. И демонстративно отказался посещать ДНР, несмотря на официальное приглашение руководства республик.

Чего от него ожидать на этот раз? Тут я могу смело прогнозировать — очередной порции антироссийских заявлений, конечно. Мы опять услышим стандартный набор обвинений: что мы «оккупировали» юго-восток Украины. Что война не затихает только из-за российского «присутствия». Что Россия является единственной «виновницей» конфликта.

Недавнее заявление официального представителя Госдепа Хизер Науэрт о том, что Россия не имеет права отправлять даже гуманитарные конвои в Донбасс, оно в этом смысле тоже о многом говорит. То есть, по мнению Вашингтона, мы никак не должны участвовать в жизни Донбасса — даже спасать людей от голода и болезней, отправляя туда продовольствие и медикаменты.

То есть лейтмотив поездки Волкера понятен. Опять скажет, что «Украина — единая», что большинство жителей Донбасса ощущают себя частью «единой Украины». Ну, и порадует, конечно, новым траншем от США.

«СП»: — Вы о тех 125 млн долларов «для Донбасса» от американского Агентства по международному развитию (USAID), чем Волкер собирается порадовать жителей Славянска на пресс-конференции?

— Да, конечно. То есть, набор несложный. Но это официальная, так сказать, часть поездки. С неофициальной, сложнее…

Может быть, она нужна Волкеру для того, чтобы выплеснуть потом очередную порцию «компромата с доказательствами российского вмешательства в украинские дела».

А возможно, как представитель спецслужб он знакомится с театром потенциальных военных действий в свете последних разговоров о возможном нападении Украины на республики Донбасса в преддверие или в период ЧМ по футболу в России. Но здесь я не берусь судить, это всего лишь мое предположение. Поскольку Волкер все-таки выходец из ЦРУ , а не из военной разведки, и не человек в погонах вообще.

«СП»: — Но это же Волкер ранее заявлял, что ДНР и ЛНР надо ликвидировать. Так что все в «тренде», как говорится…

— Я имел в виду, что Волкеру, может быть, полезно узнать военно-политическую, военно-техническую, а главное, военно-психологическую, если угодно, ситуацию на передовой. Узнать, в каком состоянии находится вообще украинская армия.

«СП»: — Вряд ли ему покажут цифры со статистикой суицидов, побегов и пьяных самострелов… А это — треть всех потерь ВСУ В Донбассе…

— Так и будет, скорей всего. Но он, надеюсь, человек неглупый, он сможет отделить «потемкинские деревни» от реального положения на передовой.

Знаете, почти год назад я тоже был на передовой, в нескольких сотнях метров от украинских позиций. И то, что я видел своими глазами, дало мне пищу для ума намного более полезную, чем десятки, сотни публикаций и интервью у коллег экспертов. Потому что видеть своими глазами всегда полезно.

Поэтому я все-таки думаю, что Волкер не без заднего умысла там появился. Ему, как человеку, который является глашатаем американской политики по Донбассу, нужно понимать, что представляет собой передовая линия разграничения. В каком состоянии находится украинская армия, насколько технически она готова воевать, и насколько психологически устойчива.

Мне кажется, эти цель определенно присутствует в его поездке.

«СП»: — А для чего эти сведения Волкеру? Штаты замышляют какую-то провокацию или готовятся помочь Киеву атаковать республики? Украинское командование, к слову, уже призвало СМИ и блогеров не освещать события в Донбассе, чтобы «утечка информации не стала причиной поражения и потерь среди украинских военных»…

— Знаете, я буквально час назад разговаривал с друзьями из Народной милиции ЛНР. Они вырвались на минутку в мирную жизнь, а так находятся как раз на передовой, в прифронтовых районах Луганской республики. У нас был короткий разговор по ситуации в их зоне ответственности.

Рассказали они буквально следующее: то, что сообщают в СМИ (в наших, российских, в том числе, и в донбасских), это примерно десять процентов от того, что происходит в действительности.

То есть, обстрелы со стороны ВСУ, которые освещают в наших СМИ, это лишь десятая часть того, что есть в реальности. Интенсивность боев, десятикратно выше, чем знаем мы из сообщений прессы. Там идут позиционные бои высокой интенсивности. Я задал вопрос, ожидают ли они нападения украинской армии?

И ребята, с которыми я общался, сказали, что полномасштабной войны едва ли стоит ожидать. Но в канун или во время мундиаля со стороны Украины наверняка будут серьезные провокации.

Но разница здесь, я думаю, она все-таки достаточно условная.

«СП»: — Особенно для жителей Зайцево и Горловки , которые живут под постоянным артобстрелом ВСУ, несмотря на очередное объявленное перемирие…

— Нам, живущим в мирных городах, действительно, даже сложно понять, как они все это переносят. Тем более, что ситуация в Донбассе даже без войны очень тяжелая. Стоящие заводы только-только начали восстанавливать в ЛНР. Спасибо Леониду Пасечнику — без иронии говорю, — республика вздохнула при нем.

Жизнь в Донбассе тяжела сама по себе, а тут еще эти постоянные обстрелы с украинской стороны. Вот то, что сообщалось официальными представителями народной милиции: только бой под Горловкой в один день унес жизни девяти украинских солдат и двух наших бойцов. Это — позиционная война. Один лишь эпизод этой войны…

Население Донбасса примерно в десять раз меньше, чем население Украины. Понятно, что у Киева намного больше и экономических ресурсов и, тем более, демографических. Поэтому война с их стороны идет на постепенное вымывание, уничтожение даже, если угодно, населения.

Конечно, так вечно продолжаться не может. Но когда и как будет поставлена точка в этом кровавом театре абсурда, не знаю. Одно могу сказать: решение вопроса Донбасса находится не в Киеве и не в Донецке-Луганске, оно находится в Москве и Вашингтоне. Это две столицы, которые определят будущее Донбасса и всей Украины.

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