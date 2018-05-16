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В ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия силовиками в Донбассе
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В ЛНР сообщили о двух нарушениях перемирия силовиками в Донбассе 

РИА Новости 57 минут назад
ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики в среду два раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое, «пасхальное» перемирие.
"За день, 16 мая, дежурной сменой ЛНР в СЦКК, по данным Народной милиции ЛНР, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины с направления населенных пунктов: Кондрашевская, Светлодарское, — по территории Луганской народной республики в районе населенных пунктов: Малая Вергунка, Лозовое", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.
По данным ведомства, при обстрелах украинские силовики использовали артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, гранатометы, БМП/БТР и крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрела района Малая Вергунка в Луганске получила повреждения хозяйственная постройка.
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