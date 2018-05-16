НСК «Олимпийский» в Киеве передан в управление УЕФА на время проведения финала ЛЧ

"В период с 15 мая по 5 июня НСК «Олимпийский» будет находиться в распоряжении УЕФА, поэтому отныне министерство молодежи и спорта не может влиять на данный объект, — сказал Жданов. — 18 мая комиссия УЕФА будет проводить стресс-тестирование всех систем, которые вводятся в эксплуатацию. В конце этой недели мы получим свидетельство о введении в эксплуатацию, я думаю, что мы с честью проведем финал Лиги чемпионов".

По словам министра, на территории стадиона обычным прохожим будет невозможно находиться до 5 июня, так как это предусмотрено соответствующим договором стадиона с УЕФА. «Это практика, которая распространяется на всех финалах Лиги чемпионов», — отметил Жданов.