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НСК «Олимпийский» в Киеве передан в управление УЕФА на время проведения финала ЛЧ
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НСК «Олимпийский» в Киеве передан в управление УЕФА на время проведения финала ЛЧ 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. НСК «Олимпийский» в Киеве готов 26 мая принять финалистов Лиги чемпионов — испанский "Реал" и английский «Ливерпуль», с 15 мая стадион передан в управление Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщил журналистам министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
"В период с 15 мая по 5 июня НСК «Олимпийский» будет находиться в распоряжении УЕФА, поэтому отныне министерство молодежи и спорта не может влиять на данный объект, — сказал Жданов. — 18 мая комиссия УЕФА будет проводить стресс-тестирование всех систем, которые вводятся в эксплуатацию. В конце этой недели мы получим свидетельство о введении в эксплуатацию, я думаю, что мы с честью проведем финал Лиги чемпионов".
По словам министра, на территории стадиона обычным прохожим будет невозможно находиться до 5 июня, так как это предусмотрено соответствующим договором стадиона с УЕФА. «Это практика, которая распространяется на всех финалах Лиги чемпионов», — отметил Жданов.
Ранее президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что Киев на финале Лиги чемпионов заработает около 1 млрд гривен ($38 млн).
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