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Госдеп США призвал Украину соблюдать ее же законы
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Госдеп США призвал Украину соблюдать ее же законы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Журдом».
«Задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона. Это включает в себя и соблюдение международного законодательства о правах человека. Мы относимся к таким действиям серьёзно. Мы надеемся, что власти (Украины. — ред.) относятся к таким действиям серьёзно», — заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.
По ее словам, в Вашингтоне понимают обеспокоенность Киева «активной пропагандой», однако это не отменяет необходимости действовать в рамках закона.
На эту реакцию Госдепа уже ответили в МИД РФ.
«Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы», — указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Также на «беззубость» заявления Госдепа обратили внимание и другие наблюдатели.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В то же время у своего дома в Киеве был задержан руководитель портала Кирилл Вышинский. Сейчас его этапировали в Херсон.
По сообщениям украинских силовиков, всего планируется допросить около 20 сотрудников агентства. Некоторым журналистам могут вменить статью 111 УК Украины — «Государственная измена».
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