Госдеп США призвал Украину соблюдать ее же законы

Об этом сообщает «Журдом».

«Задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона. Это включает в себя и соблюдение международного законодательства о правах человека. Мы относимся к таким действиям серьёзно. Мы надеемся, что власти ( Украины . — ред.) относятся к таким действиям серьёзно», — заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

По ее словам, в Вашингтоне понимают обеспокоенность Киева «активной пропагандой», однако это не отменяет необходимости действовать в рамках закона.

На эту реакцию Госдепа уже ответили в МИД РФ

«Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы», — указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Также на «беззубость» заявления Госдепа обратили внимание и другие наблюдатели.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В то же время у своего дома в Киеве был задержан руководитель портала Кирилл Вышинский. Сейчас его этапировали в Херсон

По сообщениям украинских силовиков, всего планируется допросить около 20 сотрудников агентства. Некоторым журналистам могут вменить статью 111 УК Украины — «Государственная измена».