Госдеп США понадеялся на соблюдение закона при задержании журналиста в Украине 

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт прокомментировала задержание руководителя портала "РИА Новости Украина" сотрудниками СБУ. По словам Нойерт, подобные действия должны приниматься с соблюдением законодательства.
В Госдепе также отметили, что в США понимают обеспокоенность Украины «активной пропагандой».
Напомним, накануне в Украине был задержан журналист Кирилл Вышинский, возглавляющий «РИА Новости Украина». Позже сотрудники СБУ ворвались в офис агентства. По словам пресс-секретаря СБУ, данные действия проводились в рамках следственного процесса в отношении «медиасируктур, подконтрольных РФ». В СБУ обвинили Россию в использовании этих «медиаструктур» для ведения «гибридной информационной войны против „Украины“.