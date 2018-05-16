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Госдеп США понадеялся на соблюдение закона при задержании журналиста в Украине
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Госдеп США понадеялся на соблюдение закона при задержании журналиста в Украине 

Национальная Служба Новостей 31 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт прокомментировала задержание руководителя портала "РИА Новости Украина" сотрудниками СБУ. По словам Нойерт, подобные действия должны приниматься с соблюдением законодательства.
В Госдепе также отметили, что в США понимают обеспокоенность Украины «активной пропагандой».
Напомним, накануне в Украине был задержан журналист Кирилл Вышинский, возглавляющий «РИА Новости Украина». Позже сотрудники СБУ ворвались в офис агентства. По словам пресс-секретаря СБУ, данные действия проводились в рамках следственного процесса в отношении «медиасируктур, подконтрольных РФ». В СБУ обвинили Россию в использовании этих «медиаструктур» для ведения «гибридной информационной войны против „Украины“.
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