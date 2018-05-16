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Стала известна дата следующей встречи контактной группы по Донбассу
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Стала известна дата следующей встречи контактной группы по Донбассу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 30 мая, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина.
"Заседание контактной группы подошло к концу. Следующая встреча переговорщиков запланирована на 30 мая", — написала она на своей странице в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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