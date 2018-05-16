В МИД призвали Госдеп требовать от Киева освобождения представителей прессы 

Ранее Науэрт заявила, что задержание журналиста «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и обыски в офисе РИА Новости — это действия, которые должны проводиться в соответствии с законом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала коллег из Госдепа Соединенных Штатов «не расшаркиваться» перед киевскими властями, а потребовать немедленного освобождения журналиста «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
«Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властями Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы», — написала Захарова, комментируя слова официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт.
Ранее Науэрт заявила, что задержание журналиста «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и обыски в офисе РИА Новости — это действия, которые должны проводиться в соответствии с законом.
Напомним, во вторник сотрудники СБУ ворвались в офис, где работают журналисты РИА Новости в Киеве, они провели обыск. Кроме того, стало известно о задержании в Киеве руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса, а также в госизмене. Также СБУ провела обыск в квартире журналиста РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Обыски были проведены и в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызваны на допрос в СБУ.