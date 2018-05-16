В МИД призвали Госдеп требовать от Киева освобождения представителей прессы

Ранее Науэрт заявила, что задержание журналиста « РИА Новости Украина » Кирилла Вышинского и обыски в офисе РИА Новости — это действия, которые должны проводиться в соответствии с законом.

«Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властями Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы», — написала Захарова, комментируя слова официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее Науэрт заявила, что задержание журналиста «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и обыски в офисе РИА Новости — это действия, которые должны проводиться в соответствии с законом.