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Белый Дом озаботился ситуацией со свободой СМИ на Украине
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Белый Дом озаботился ситуацией со свободой СМИ на Украине 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Инцидент с обысками квартир журналистов агентства «РИА Новости Украина» в Киеве и допросом главного редактора агентства вызвал обеспокоенность в Белом доме. По мнению главы пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, «такого рода действия должны проводиться строго в соответствии с законом».
"Задержание журналистов или обыски, проведенные в СМИ, должны проводиться в соответствии с законом, в том числе в соответствии с законом о правах человека. Мы воспринимаем эти действия серьезно и надеемся, что правительство тоже воспримет эти действия серьезно", — передает ТАСС слова Науэрт.
Напомним, что во вторник в Киеве был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский, а в редакции РИА прошли обыски.
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