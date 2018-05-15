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Как с цепи сорвались: на открытие моста в Крым Киев ответил атакой на СМИ
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Как с цепи сорвались: на открытие моста в Крым Киев ответил атакой на СМИ 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Задержание руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, обыски в квартире корреспондента российского агентства РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко, а также, как это формально ни называй, фактическое нападение сотрудников СБУ на офис РИА Новости Украина в Киеве, разумеется, звенья одной цепи. Составные части единой большой провокации. Таков «цивилизованный», «европейский» ответ Киева на торжественное открытие Крымского моста с участием президента России Владимира Путина. В Киеве на этот уникальный проект точили зубы все последние годы, пока он последовательно, шаг за шагом реализовывался. То различные деятели грозили уничтожить грандиозное 19-километровое сооружение, то прибрать его к рукам вместе с Крымом, то взыскать с Москвы какую-то там компенсацию. Все эти идеи не стоили и ломаного гроша в силу своей полной несостоятельности и нереалистичности. В результате Киев решил действовать проверенным методом, по принципу совпадения желаний и возможностей. А потому атаковали журналистов и СМИ. Благо постыдная традиция борьбы со свободой слова и объективностью стала одной из ключевых на современной Украине. Этакой ее визитной карточкой.
Сообщения из соседнего государства о запретах на въезд российским журналистам, обысках и приостановке аккредитации стали рутинными. Киевская власть, кстати, безжалостно прессингует и собственные масс-медиа, имеющие дерзость говорить горькую правду о положении дел в стране, которая всегда просматривается за конкретными фактами и беспристрастным анализом. Не один украинский журналист по этой причине уже стал вынужденным эмигрантом. Бежал от репрессий. И сколько бы российский МИД ни призывал ключевые международные структуры реагировать на эти вопиющие факты, нарушающие все мыслимые и немыслимые международные нормы, те предпочитают «не поднимать волну». Ну, в режиме тех самых двойных стандартов, когда речь идет о России.
В СБУ браво рапортуют, что проводят следственные действия в отношении журналистских структур, подконтрольных Москве. По словам пресс-секретаря этого печально известного ведомства Елены Гитлянской, «правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины». Она, правда, переворачивает происходящее с ног на голову, поскольку не публикации, а задержания и нападения на офисы СМИ и есть элемент гибридной войны. Причем в ее наиболее грубой ипостаси. Но это, впрочем, для Киева пустяки. На такие мелочи там давно не обращают внимания. Другой вопрос, что журналистов подозревают в очень серьезном преступлении, а именно — в государственной измене.
По словам главы украинской Генпрокуратуры Юрия Луценко, следствие якобы имеет доказательства выполнения «хорошо проплаченных антиукраинских атак, участия граждан Украины, которые одновременно получили гражданство России, в дезинформационной войне». Кирилл Вышинский подозревается в некой подрывной деятельности путем, как утверждают в Киеве, поддержки самопровозглашенных республик Донбасса и присоединения Крыма к России. Сегодня к таким словам не стоит относиться легкомысленно. Такой набор подозрений вполне может вылиться в реальное обвинение со всеми вытекающими. Москве придется отвечать. Как — это другой вопрос. Но точно одних заявлений об обеспокоенности происходящим может оказаться недостаточно. Нельзя не готовиться и к другим провокациям в преддверии Чемпионата мира по футболу. Нет никакой гарантии, что Киев не двинет войска на Донбасс с одной единственной целью — вовлечь Россию в конфликт, а затем совместно с западными покровителями обвинить ее в широкомасштабной агрессии. Те, наверняка, и новые пакеты мер на этот случай заготовили.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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