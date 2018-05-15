Москва ждёт от Берлина позицию по беспределу в Киеве 

Россия ждёт от ФРГ не безличные комментарии, а чёткую позицию в связи с тем, что в Киеве произошло задержание российских журналистов. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Исходим из того, что услышим четкую позицию Берлина в связи с массовым нарушением прав российских журналистов, особенно в связи с карательным рейдом украинских силовиков по местам работы и проживания журналистов МИА «Россия сегодня». Не обезличенные комментарии в стиле «как бы только не догадались, что мы Киев критикуем», которые были даны сегодня по линии МИД Германии, а настоящие однозначные, не подразумевающие двусмысленности характеристики информационному терроризму киевских бандитов"», — приводит слова Захаровой ТАСС.
Речь идёт о событиях вокруг РИА Новости Украина. 15 мая был задержан журналист агентства Кирилл Вышинский. Сотрудника СМИ встретили у его дома в Киеве, скрутили и затолкали в машину.
Затем представители СБУ нагрянули в офис агентства, вооружившись домкратом, после этого находившаяся там журналистка перестала выходить на связь и сайт приостановил работу.