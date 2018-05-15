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За главой портала РИА Новости Украина следили весь год
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Киселев сообщил, что за главой портала РИА Новости Украина следили весь год 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что за руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским следили весь последний год.
Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка не выходила на связь. Также стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.
По сообщениям СБУ, Вышинскому объявлено подозрение в госизмене.
"Известно, что за Кириллом следили последний год", — сказал Киселев в эфире "Россия 1"
Он также сообщил, что адвокаты находятся с Кириллом. "Скорее всего, они едут в суд", — сказал он.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
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