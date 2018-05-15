Киселев сообщил, что за главой портала РИА Новости Украина следили весь год

Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка не выходила на связь. Также стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

По сообщениям СБУ, Вышинскому объявлено подозрение в госизмене.

"Известно, что за Кириллом следили последний год", — сказал Киселев в эфире "Россия 1"

Он также сообщил, что адвокаты находятся с Кириллом. "Скорее всего, они едут в суд", — сказал он.