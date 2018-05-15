За главой портала РИА Новости Украина следили весь год

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что за руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским следили весь последний год.
Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка не выходила на связь. Также стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.
По сообщениям СБУ, Вышинскому объявлено подозрение в госизмене.
"Известно, что за Кириллом следили последний год", — сказал Киселев в эфире "Россия 1"
Он также сообщил, что адвокаты находятся с Кириллом. "Скорее всего, они едут в суд", — сказал он.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.