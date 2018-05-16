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ОБСЕ обеспокоилась обысками в «РИА Новости Украина»
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ОБСЕ обеспокоилась обысками в «РИА Новости Украина» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Украина.ру
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность обысками в офисе и в жилищах журналистов «РИА Новости Украина», сообщает пресс-служба ОБСЕ.
«Я выражаю серьезное беспокойство относительно утреннего рейда на российские СМИ в Киеве, ареста журналистов и обыска в домах журналистов. Я вновь призываю власти воздерживаться от необоснованных ограничений работы иностранных журналистов», — говорится в заявлении Дезира, передает Интерфакс-Украина.
Он подчеркнул, что борьба с пропагандой не должна противоречить международным стандартам и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность средств массовой информации.
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