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Киев предложил обменять главу РИА «Новости Украина» на шпиона
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Киев предложил обменять главу РИА «Новости Украина» на шпиона 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко предложил обменять задержанного руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на арестованного в России украинца Романа Сущенко, которого Москва считает шпионом.
«Тяжесть статьи (госизмена), по которой ему (Вышинского) вручено подозрение, не предусматривает ничего, кроме содержания под стражей. Поэтому предлагаю его на Романа Сущенко обменять — это будет справедливо», — написал Шевченко в своем Facebook.
Отметим, что и Вышинский, и Сущенко являются гражданами Украины.
Кроме того, заявление Шевченко является косвенным признанием того, что Сущенко действительно являлся шпионом, хотя Киев это и отрицает. Дело в том, что обмен, который предлагает Шевченко, фактически подразумевает формат «шпиона на шпиона».
Сущенко был задержан в октябре 2016 года. По данным ФСБ, он является сотрудником украинской разведки и собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.
Ранее во вторник стало известно, что в офисе РИА «Новости Украина» прошел обыск, который длился восемь часов.
Силовики задержали журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, также появились сведения о возможном задержании главы представительства РИА «Новости Украина» Андрея Бородина.
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