Глава «РИА Новости Украина» — заложник для обмена?

Дмитрий Песков заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ «Я имел в виду, что Россия, конечно, никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия. Главное, что, безусловно, Россия категорически не приемлет подобных действий в отношении граждан России, тем более, когда они являются представителями СМИ и когда причиной вот этих действий по ограничению свободы и так далее, тем более по предъявлению таких тяжких обвинений является их профессиональная деятельность. Вы знаете, что уже мы слышали слова озабоченности и от различных международных структур, которые в данном случае не могут не испытывать серьезную обеспокоенность. Отвечая прямо на ваш вопрос — безопасно ли здесь находиться украинским журналистам, я вам скажу: абсолютно безопасно».

Главный редактор украинской медиагруппы «Завтра», политолог Андрей Томский полагает, что совпадением задержание Вышинского и заявление Шевченко назвать нельзя:

Андрей Томский главный редактор украинской медиагруппы «Завтра», политолог «Конечно, все это назвать случайностью невозможно, потому что служба безопасности Украины ведет достаточно серьезную и постоянную работу по выявлению всяких возможных случаев терроризма и прочего, что может происходить в рамках компетенции службы безопасности. Собственно, руководителя украинской версии этого российского агентства уже в данный момент понятно, в чем обвиняют. То есть это и поддержка самопровозглашенных республик, выявили то, что он каждый месяц получал солидное финансирование из России. У него два паспорта, что запрещено по нашему законодательству, российский и украинский. Дома у него нашли определенные документы, медали по поводу Крыма и прочее. То есть, в принципе, действительно что-то там было не то. То, что его этапировали в Херсон означает то, что будет заниматься всем этим крымская прокуратура, которая сейчас дислоцируется в Херсоне. Возможно, на Сущенко его обменяют, возможно, баш на баш, то есть одна достаточно значимая политическая персона на другую — это будет достаточно равноценный обмен. Но пока это просто предположение».

В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев считает, что обмен был не главной целью украинских силовиков. По его мнению, официальный Киев последовательно изгоняет российские СМИ из своего медиапространства:

Андрей Суздальцев заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ «Это очень плохая тенденция, к сожалению, постоянно навязываемая России со стороны Украины. Украинская сторона очень любит меняться. Обратите внимание, https://www.bfm.ru/news/381497 захвачен был наш „Норд“, тоже намекали на то, что идея на кого-то обменивать. Брать в заложники, менять. Отношение между соседними государствами, соседними странами в таком формате быть не могут. Я думаю, что это вот желание поменяться и так далее все-таки было не главным. Главным было то, что, во-первых, стимулировало вот https://www.bfm.ru/news/384942 открытие моста и отмечание 9 мая, очень яркое в той же Украине, вот это такое желание отомстить очень характерно для украинского руководства. Отомстить обязательно, не оставить без ответа. А главная причина то, что они последовательно, всеми силами изгоняют российские СМИ из собственного медиапространства так, чтобы информация об Украине, об украинских делах, о ситуации на Украине, из Украины посредством российских СМИ не доходили».