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Европейцев накормят блюдами времен голодомора
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Европейцев накормят блюдами времен голодомора 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Студенты Украинской академии лидерства (УАЛ) откроют фургон-ресторан в Брюсселе, в котором туристы смогут попробовать блюда времен голодомора. Об этом сообщает портал UA TV.
Акция будет проводиться 16 мая 2018 года на площади Люксембург. «Это проект студентов Украинской академии лидерства, который рассказывает о Голодоморе за границей по-новому, не оставляя безразличным никого», — рассказали в УАЛ.
Организаторы проекта угостят посетителей из фургона-ресторана с названием UNCOUNTED since 1932 пищей, которой украинцам приходилось питаться в 30-х годах. Например, супом из кукурузы, хлебом из перетертых желудей или блинами из кочанов и травяной муки.
Цель акции — повысить осведомленность о голодоморе среди европейцев.
Голодомор — массовый голод, которым была охвачена территория Советского Союза, в том числе Украины, в 1931 — 1932 годах. Украинская сторона признает это геноцидом и считает, что он был организован руководством СССР. Жертвами голода по всей стране считаются около восьми миллионов человек.
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