Европейцев накормят блюдами времен голодомора

Студенты Украинской академии лидерства (УАЛ) откроют фургон-ресторан в Брюсселе , в котором туристы смогут попробовать блюда времен голодомора. Об этом сообщает портал UA TV.

Акция будет проводиться 16 мая 2018 года на площади Люксембург . «Это проект студентов Украинской академии лидерства, который рассказывает о Голодоморе за границей по-новому, не оставляя безразличным никого», — рассказали в УАЛ.

Организаторы проекта угостят посетителей из фургона-ресторана с названием UNCOUNTED since 1932 пищей, которой украинцам приходилось питаться в 30-х годах. Например, супом из кукурузы, хлебом из перетертых желудей или блинами из кочанов и травяной муки.

Цель акции — повысить осведомленность о голодоморе среди европейцев.