Бортник о причинах обысков в РИА Новости Украина: Крым, Меркель с Макроном и выборы

Свой комментарий он дал изданию Ukraina.ru.

Крым , но не Крым 2014 года. Это может быть тактически связано с Крымским мостом. Агентство, наверное, собиралось освещать открытие моста, а сегодня в информационном поле ключевое внимание привлечено не к ситуацию вокруг моста, а к ситуации с РИА Новости Украины . То есть перебилась информационная волна», — указал Бортник.

Таким образом, обыски прошли, по его словам, под дату. Но это не единственная причина происходящего.

«Есть еще два тренда, с которыми эта новость может быть связана. Первый — общее противостояние Украины и России и встреча Путина с Меркель и Макроном. Это может быть дополнительный аргумент для украинской стороны, которая будет говорить, что Россия ведет подрывную деятельность на территории Украины», — указал Бортник.

Есть и еще одна причина, связанная с выборами президента и парламента в 2019 году.

«И второй тренд — грядут выборы. РИА Новости Украины это не просто информационная площадка, но и площадка, на которой работало очень много экспертов не только политических, но и социальных и экономических. Это один из центров оппозиционного экспертного мнения. И если он перестанет сегодня функционировать, а все к этому сводится, это будет иметь серьезное влияние на украинское информационное поле», — резюмировал Бортник.

Сегодня утром в офисе РИА Новости Украина прошли обыски. Был задержан сотрудник агентства Кирилл Вышинский. Кроме того, прошли обыски у корреспондента РИА Новости Украина Людмилы Лысенко. В СБУ и ГПУ обвинили агентство в «подрывной деятельности», а также заявили, что деятельность журналистов может подпадать под статью 111 УК Украины — «Государственная измена».

В России осудили давление на журналистов и пообещали Украине адекватный ответ.