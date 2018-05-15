Надежда Савченко просит возить ее по Украине на автозаке 

Таким образом она собирается общаться с электоратом Три с половиной часа понадобилось судье Шевченковского суда Киева Павлу Слободянюку, чтобы наедине с самим собой принять решение о продлении срока ареста Надежды Савченко еще на 60 дней. «Такое ощущение, что вы, пан судья, таки дозвонились до Порошенко», — прокомментировала вымученное решение судьи сама Савченко.
Столь долгий срок на обдумывание решения, действительно, наводит на мысли об «условной самостоятельности» судьи. Надежда Савченко, между тем, на нынешнее заседание пришла во «всеоружии»: на процессе присутствовало аж два ее адвоката — предоставленный государством защитник Юлия Ткач и прежний, от которого Савченко вроде бы вчера отказалась, Шадрин. Они предоставили судье список людей, которые готовы были взять нардепа на поруки. Таковых оказалось аж одиннадцать человек. Среди них участники АТО Александр Ярмоленко и Андрей Буевич, помощник депутата Татьяна Проторченко, депутат районной рады Юлия Соловьева, помощник нардепа Татьяна Сапсай, волонтер Людмила Нечипоренко, народный депутат Сергей Мельничук, депутат территориальной громады Геннадий Пришемчук, , помощник депутата Ирина Юзик. И, конечно, родные — мама и сестра — Мария и Вера Савченко. Все они, по мнению судьи, оказались не слишком убедительными поручителями. Обвинение же настаивало на продлении ареста Савченко, поскольку, по их мнению, находясь на свободе, Надежда могла бы оказывать влияние на свидетелей. Учитывая, что свидетели со стороны обвинения — сотрудники СБУ, было бы странно, если бы они поддались «давлению» со стороны женщины, хоть и летчицы. Вторая причина продления ареста: Савченко якобы могла покинуть территорию Украины. На что адвокаты сообщили, что Надежда готова сдать свой загранпаспорт. Сама же Савченко заметила, что у нее была возможность остаться за границей и не возвращаться на Украину на заседание Рады, где с нее сняли неприкосновенность. Но она даже не думала этого делать, поскольку считает себя невиновной. Кстати, Надежда потребовала у суда, чтобы ей дали возможность работать: статуса депутата ведь ее не лишали. «Я требую, чтобы мне обеспечили возможность выполнять работу народного депутата. Пусть меня возят из СИЗО в Раду под конвоем, пусть стоят под дверями»— заявила она. А на встречу с электоратом, по ее словам, ее могут вывозить в автозаке…Так же Надежда потребовала у суда обеспечить защиту ее родным. По ее словам, ее матери и сестре постоянно угрожают какие-то люди. По ходу дела, Надежда проехалась по генпрокурору, назвав его недоучкой. Еще раз напомнила, что руководитель комитета по нацбезопасности, в который она входила, Сергей Пашинский, в дни Майдана стрелял по людям, в отличие от нее. И высказала недоверие судье, сообщив, что в электронную систему выборов судей для процесса было вмешательство: из тридцати кандидатур система выбирала почему-то только из двух судей…Себя же Надежда по-прежнему считает невиновной. Поскольку «нардеп имеет право говорить то, что думает». «Если бы вы знали, о чем говорят украинцы на кухнях про власть, вам вообще бы стало страшно. Но никто не может запретить высказывать свое мнение. За слова не судят, слово и дело — это разные вещи» — считает она. Однако, суд счел иначе. Или те, кто консультировал судью те три с половиной часа, что он взял на раздумье…