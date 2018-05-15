Ещё
Симоньян рассказала о допросах сотрудников РИА Новости Украина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Симоньян рассказала о допросах сотрудников РИА Новости Украина 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что до сих пор неизвестно, какие обвинения предъявляют задержанному в Киеве руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
Она отметила, что информацию о том, что происходит сейчас с РИА Новости Украина, она получает от адвокатов и сотрудников, которые в момент обысков в офисе находились за его пределами и «в лапы СБУ пока не попали». Симоньян пояснила, что разглашать ее не хочет, чтобы никому не навредить. Также главред МИА «Россия сегодня» не ответила на вопрос об ответных мерах на действия СБУ с тем, чтобы «эти меры могли бы быть предприняты».
Симоньян рассказала, что, по последней информации, обыски идут не только в офисе агентства, но и дома у нескольких сотрудников.
"Нескольким людям мы не можем дозвониться, у них заблокированы телефоны, у нас есть информация, что они находятся на допросе в СБУ, и что будет с ними дальше — будут ли их пытать, дадут ли им сроки многолетние — мы этого пока не знаем", — сказала Симоньян.
Она считает, что западные СМИ могут проигнорировать данную ситуацию и не освещать ее.
"Ничего хорошего от западных СМИ я не жду уже много лет. Я не удивлюсь, если это будет просто проигнорировано, в том числе агентствами", — добавила главный редактор.
Утром сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.
Симоньян считает, что произошедшее стало местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА «Россия сегодня», но является информационным партнером агентства.
РИА Новости: последние новости
Российское посольство призвало Киев воздержаться от конфронтационных шагов Кому Крымский мост, а кому село. В Сети высмеяли масштаб работы Порошенко Савченко сомневается, что ее включат в список на обмен пленными в Донбассе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста854
Европа решила помириться с «Газпромом»34
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко80
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку72
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой6
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение