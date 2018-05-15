Два «Черноморнефтегаза»: Зачем Киев дублирует крымскую госкомпанию

Верховная Рада во вторник, 15 мая, рассматривала в первом чтении за законопроект 8338, в котором идет речь о восстановлении деятельности компании «Черноморнефтегаз». В частности, запрещаются взыскания средств со счетов предприятия, замораживаются выплаты по долгам. Документ был внесен 8 мая Ириной Луценко , представительницей президента Петра Порошенко в Раде, а 15 мая депутаты подтвердили его включение в распорядок дня украинского парламента.

Основная цель закона, судя по пояснительной записке, восстановить работу на месторождении в Херсонской области (Стрелковое газовое месторождение), починить судно «Титан-2», которое находится в Мексике в аварийном состоянии, и найти инвесторов для разработки месторождений на шельфе Черного моря, к которым есть фактический доступ.

Судя по всему, речь идет об Одесском месторождении, добычу газа на котором российский «Черноморнефтегаз» прекратил после того, как Украина подала иски в международный арбитраж в Гааге . Суть претензий Киева касается в том числе «незаконного использования ресурсов на шельфах Черного и Азовского морей, незаконного использования инфраструктуры, незаконной добычи», как заявляла глава украинского «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова

На Одесском месторождении добывалась примерно половина всего крымского газа. Россия намерена заместить нехватку газа поставками по трубопроводу Кубань — Крым

Два «Черноморнефтегаза»

Самое забавное в этой ситуации, конечно, существование двух совершенно разных компаний с одинаковыми названиями. Арбитражу в Гааге опять предстоит принимать непростое решение. В то же время де-факто ситуация вполне однозначна, считает украинский экономист Дмитрий Марунич , экс-сотрудник «Нафтогаза» , сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

«Киевским чиновникам и политикам совершенно очевидно, что основные активы «Черноморнефтегаза» утрачены. То, что осталось — это 3% от того, что было изначально. Они вывезли или сделали новые печати, уставы и думают, что в Киеве работает еще один «Черноморнефтегаз»? Понятно, что это не так. У киевского «Черноморнефтегаза» сейчас нет никаких активов», — подчеркнул он.

Ситуация в дальнейшем вряд ли изменится — Россия не намерена когда бы то ни было отдавать Крым или то, что уже стало собственностью российского Крыма. Украине остается долгое судебное разбирательство, причем Россия вполне может отказаться от участия в нем, если решит, что спор не попадает в юрисдикцию трибунала.

Контрпиар

Рассматриваемый сегодня законопроект не имеет никакого значения в плане производства и добычи газа, — уверен Марунич. Никаких инвестиций и добычи газа с уже упомянутого Одесского месторождения ждать не стоит, поскольку инвесторам придется дублировать береговую инфраструктуру, уже существующую в Крыму, что будет стоить весьма дорого. При этом себестоимость добычи газа в Черном море достаточно высока, а разведанные запасы газа в территориальных водах Украины довольно малы: всего порядка 21 млрд кубометров на самом крупном, Одесском месторождении. Это примерно равно годичной потребности украинских домохозяйств в газе.

Денежные купюры и монеты России и Украины

«Если говорить о производственных моментах, то я не думаю, что этот законопроект будет иметь какие-то существенные последствия, если его примут», — подчеркивает эксперт.

Возникает вопрос: зачем этот документ нужен Украине? Да, подан иск в суд в Гааге против России, возможно, наличие в Киеве не бумажного, а реально функционирующего «Черноморнефтегаза» поднимет акции украинской стороны. Однако это не окажет существенного влияния на суд, который будет рассматривать такие сложные вопросы, как разграничение исключительных экономических зон Украины и России в Черном море.

Тем более, иски в суд поданы еще в 2016 году — почему этот закон принимают только сейчас, спустя почти два года? Судя по всему, это вопрос скорее внутриполитический, прямо относящийся к приближающимся украинским президентским и парламентским выборам. Единственное месторождение, которое находится в фактическом ведении украинского «Черноморнефтегаза», может помочь стереть позорное пятно с репутации украинской власти.

«Стрелковое месторождение дает минимальный дебет. Однако это то месторождение, из которого газ поступает в город Геническ Херсонской области. Вы, наверное, помните эту историю, когда «Путин открывал кран» и снабжал город топливом — несколько раз такое повторялось. Это вызывало на Украине много шума, обсуждений и так далее — выглядело забавно».

Пока в Геническ не построили трубопровод — а уже есть проект строительства трубы из Запорожской области — городу зимой не хватает газа. И можно было бы использовать Стрелковое месторождение и добывать газ оттуда. Пока что снабжение Геническа газом в зимний период идет при участии российской стороны, поставляющий недостающее «голубое топливо» в Геническ и близлежащие села, отметил Дмитрий Марунич.

Прекратить покупать газ у «агрессора» — беспроигрышный ход. Электорату постоянно скармливают подобные заявления относительно реверсного газа. Да, фактически он российский, но по документам-то нет!

Буквально за несколько дней до рассмотрения в Раде закона о «реабилитации» украинского «Черноморнефтегаза» в российских СМИ появилась информация о том, что базирующуюся в Крыму компанию с таким же названием хочет получить в управление бежавший в Москву украинский олигарх Сергей Курченко. Об этом, в частности, сообщало информагентство «Федерал Пресс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, Курченко просит российских законодателей передать ему ГУП «Черноморнефтегаз», обещая договориться с украинским правительством о добыче газы из шельфов в районе Одессы. По всей видимости, он рассчитывает на недовольство Москвы последними руководителями компании: «Черноморнефтегаз» вынужден был недавно сдвинуть на квартал, с лета на осень 2019 года, сроки строительства газопроводов к теплоэлектростанциям Крыма.

Отметим, еще до Майдана 2013-2014 года украинские СМИ приписывали Курченко контроль над «Черноморнефтегазом» через близких ему менеджеров, введенных в управление компанией.

«Такое предположение (о контроле Курченко над «Черноморнефтегазом» — ред.) сделать можно. Но здесь вряд ли можно говорить о каком-то более-менее полном контроле. Это могло влиять на какие-то аспекты деятельности «Черноморнефтегаза», но не более того. Эта компания государственная, она газ производила и продавала государству. Если где-то там Курченко что-то украл, то это не значит, что он контролировал предприятие», — подчеркнул Марунич.

При этом он считает, что вряд ли Курченко обладает необходимыми связями для того, чтобы действительно решить вопрос о добыче газа на Одесском месторождении с украинскими властями.

Актив для избранных

«Черноморнефтегаз» всегда жил своей отдельной жизнью. Дочерняя структура украинского «Нафтогаза» всегда была лакомым куском для приближенных к власти бизнесменов. Одним из первых украинских бизнесменов, которые имели влияние на управление госкомпанией «Черноморнефтегаз», был Олег Франчук, первый зять второго президента Украины Леонида Кучмы

Позднее, с 2005 года до 2013-го, пост главы «Черноморнефтегаза» занимал Валерий Ясюк, которого СМИ связывали с политиками и бизнесменами Николаем Мартыненко и Давидом Жванией. При Ясюке были закуплены так называемые «вышки Бойко» (названные так в честь главы минэнергоугля Юрия Бойко — ред.). Каждая из самоподъемных буровых установок обошлась Украине в $400 млн В связи с этим разразился скандал: ряд СМИ утверждал, что стоимость буровых была завышена, а покупались они через «фирмы-прокладки».

Сейчас, после победы Майдана, украинский «Черноморнефтегаз» возглавляет Светлана Нежнова. По данным СМИ, она близка к экс-премьеру Украины Арсению Яценку, одному из лидеров партии «Народный фронт».