Порошенко нашел неожиданную «пользу» Крымского моста

Петр Порошенко считает, что открытый 15 мая Крымский мост принесет определенную пользу Украине . По мнению украинского лидера, он понадобится «оккупантам», чтобы быстрее освободить полуостров от своего присутствия. Комментаторы предложили Петру Алексеевичу нарисовать альтернативный глобус и там уже страдать от избытка фантазии.

"Очередное свидетельство пренебрежения международным правом" — так назвал президент Украины открытие моста, соединившего российские Кубань и Керчь . Но «захватившие» Крым русские, по мнению Порошенко, будут пользоваться переправой недолго. «Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Порошенко заявляет, что «агрессор» понесет ответственность за свои действия «в полной мере» — и жалеет представителей европейского бизнеса, которых, по его мнению, «втянули в свои авантюры» представители российской власти.

Подписчики Порошенко тут же набежали в пост с заверениями, что мост так долго не простоит, его скоро смоет в море — а если и простоит, то его будут использовать украинские патриоты. Однако, к сожалению украинского президента, не меньше нашлось и таких комментаторов, которые на вещи смотрят трезво.

"Впечатлен буйством фантазии шумерийцев, начиная с их «головы»: судя по всему, проще всего вам было бы нарисовать альтернативный глобус, на котором моста нет, и законодательно воспретить печатать иные карты. Так, глядишь, переможет мал-мала", — написал один из них.

"Пэтро, когда уже они начнут терминово покидати твой Крым? Это будет в этом тысячелетии, или в эпоху галактической империи? И не по теме, там вроде неплохой коньячок завезли в супермаркет на крещатике", — продолжает обсуждение другой подписчик (орфография и пунктуация авторов — прим. ред). К слову, выпить водки и не портить людям праздник посоветовали Порошенко многие подписчики.

Не мог не прокомментировать открытие Крымского моста и глава МИД Украины. Павел Климкин упокоил украинцев заявлением, что Керченский мост — «путь в никуда». «Это мост между оккупированным Крымом, где люди запуганы и исчезают, и Россией , где могут за один день арестовать 1600 человек за мирный протест», — написал он в своем Twitter. Министру тут же напомнили, что раньше он заявлял, что никакого моста нет и в помине, это все российская пропаганда.