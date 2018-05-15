В Крыму ответили на резкие слова Порошенко

Сенатор от Крыма, член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что открытие Крымского моста это «очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

Ковитиди назвала заявление украинского лидера «смешным» и напомнила, что Украина нарушает права человека и гражданина.

«Страна, нарушающая права человека и гражданина, продолжает нас удивлять. Не Украине стоит сейчас высказываться о несоблюдении норм права. Подобного рода заявления, касающиеся Крымского моста, выглядят смешно», — цитирует сенатора RT.

Ковитиди назвала Крымский мост «символом устремленности Крыма как субъекта России в будущее», а также «показателем возможностей научной, инженерной и технической мысли».