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В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
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В Крыму ответили на резкие слова Порошенко 

Рамблер 1 час назад
Сенатор от Крыма, член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что открытие Крымского моста это «очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля».
>> Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Ковитиди назвала заявление украинского лидера «смешным» и напомнила, что Украина нарушает права человека и гражданина.
«Страна, нарушающая права человека и гражданина, продолжает нас удивлять. Не Украине стоит сейчас высказываться о несоблюдении норм права. Подобного рода заявления, касающиеся Крымского моста, выглядят смешно», — цитирует сенатора RT.
Ковитиди назвала Крымский мост «символом устремленности Крыма как субъекта России в будущее», а также «показателем возможностей научной, инженерной и технической мысли».
Ранее во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин открыл движение по автомобильной части Крымского моста, проехав за рулем КаМАЗа во главе колонны из 30 машин.
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