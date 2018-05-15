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Где деньги? Выделенные американцами средства для Донбасса бесследно исчезли
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Где деньги? Выделенные американцами средства для Донбасса бесследно исчезли 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Украинский волонтер Александр Маринич заявил, что украинские власти «куда-то девают» выделенные Западом деньги для Донбасса
Выделяемые Западом деньги на восстановление Донбасса не доходят до региона. Об этом в эфире ток-шоу «Особая статья» заявил волонтер из города Макеевка Александр Маринич.
По его словам, Запад не контролирует дальнейшую судьбу денег, выделенных на гуманитарную помощь Донбассу, и все средства так и остаются у киевских властей.
«Если бы взяли, посадили кого-то из контролеров, чтоб сделать для людей, найти общую точку соприкосновения, не кому-то — не одной и не второй стороне (то есть ни Киеву, ни представителям самопровозглашенных республик — прим.ред). Деньги отдаются украинским властям и они куда-то деваются. Денег нет», — сказал Маринич.
Ранее Германия выделила на восстановление Донбасса 106 миллионов евро. А сегодня СМИ сообщили, что США планируют оказать финансовую помощь в размере 124 миллионов долларов для пострадавшей части региона и окружающих территорий.
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