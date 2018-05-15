Где деньги? Выделенные американцами средства для Донбасса бесследно исчезли

Украинский волонтер Александр Маринич заявил, что украинские власти «куда-то девают» выделенные Западом деньги для Донбасса

Выделяемые Западом деньги на восстановление Донбасса не доходят до региона. Об этом в эфире ток-шоу «Особая статья» заявил волонтер из города Макеевка Александр Маринич.

По его словам, Запад не контролирует дальнейшую судьбу денег, выделенных на гуманитарную помощь Донбассу, и все средства так и остаются у киевских властей.

«Если бы взяли, посадили кого-то из контролеров, чтоб сделать для людей, найти общую точку соприкосновения, не кому-то — не одной и не второй стороне (то есть ни Киеву, ни представителям самопровозглашенных республик — прим.ред). Деньги отдаются украинским властям и они куда-то деваются. Денег нет», — сказал Маринич.