Кому Крымский мост, а кому село. В Сети высмеяли масштаб работы Порошенко

В твиттере высмеяли президента Украины Петра Порошенко , открывшего фельдшерский пункт в малонаселенном украинском селе Боденьки. Масштаб "церемонии" с участием главы государства показался пользователям нелепым на фоне открытия Владимиром Путиным Крымского моста.

Во вторник Путин поучаствовал в торжественной церемонии открытия моста через Керченский пролив. Российский лидер сел за руль КамАЗа и возглавил автоколонну грузовиков, которые испытали новое сооружение на прочность.

"Путин открыл Крымский мост. А что делает Петро Порошенко? Открывает фельдшерский пункт в селе Боденьки. (400 человек) Уровни у всех разные" — написала @Lubanya_Sem.

"Надеюсь, Порошенко лично первые роды не принимал?" — пошутила @vaju01

"Ударим открытием фельдшерского пункта в селе Боденьки Вышгородского района по бездорожью и разгильдяйству Керченского моста!" — написал @SLavryukov.

"Не туалет…. уже прогресс!" — съязвил @sokradt

"Меня аж зависть гложет" — высмеял "масштаб" деятельности Порошенко @densav822.