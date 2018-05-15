В Сети высмеяли масштаб работы Порошенко

В твиттере высмеяли президента Украины Петра Порошенко, открывшего фельдшерский пункт в малонаселенном украинском селе Боденьки. Масштаб "церемонии" с участием главы государства показался пользователям нелепым на фоне открытия Владимиром Путиным Крымского моста.
Во вторник Путин поучаствовал в торжественной церемонии открытия моста через Керченский пролив. Российский лидер сел за руль КамАЗа и возглавил автоколонну грузовиков, которые испытали новое сооружение на прочность.
"Путин открыл Крымский мост. А что делает Петро Порошенко? Открывает фельдшерский пункт в селе Боденьки. (400 человек) Уровни у всех разные" — написала @Lubanya_Sem.
"Надеюсь, Порошенко лично первые роды не принимал?" — пошутила @vaju01
"Ударим открытием фельдшерского пункта в селе Боденьки Вышгородского района по бездорожью и разгильдяйству Керченского моста!" — написал @SLavryukov.
"Не туалет…. уже прогресс!" — съязвил @sokradt
"Меня аж зависть гложет" — высмеял "масштаб" деятельности Порошенко @densav822.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально запланировали на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. На церемонии открытия Путин назвал Крымский мост чудом, о котором в России "мечтали еще при царе".