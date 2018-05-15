Ещё
В Сети высмеяли масштаб работы Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кому Крымский мост, а кому село. В Сети высмеяли масштаб работы Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В твиттере высмеяли президента Украины Петра Порошенко, открывшего фельдшерский пункт в малонаселенном украинском селе Боденьки. Масштаб "церемонии" с участием главы государства показался пользователям нелепым на фоне открытия Владимиром Путиным Крымского моста.
Во вторник Путин поучаствовал в торжественной церемонии открытия моста через Керченский пролив. Российский лидер сел за руль КамАЗа и возглавил автоколонну грузовиков, которые испытали новое сооружение на прочность.
"Путин открыл Крымский мост. А что делает Петро Порошенко? Открывает фельдшерский пункт в селе Боденьки. (400 человек) Уровни у всех разные" — написала @Lubanya_Sem.
"Надеюсь, Порошенко лично первые роды не принимал?" — пошутила @vaju01
"Ударим открытием фельдшерского пункта в селе Боденьки Вышгородского района по бездорожью и разгильдяйству Керченского моста!" — написал @SLavryukov.
"Не туалет…. уже прогресс!" — съязвил @sokradt
"Меня аж зависть гложет" — высмеял "масштаб" деятельности Порошенко @densav822.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально запланировали на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. На церемонии открытия Путин назвал Крымский мост чудом, о котором в России "мечтали еще при царе".
РИА Новости: последние новости
Российское посольство призвало Киев воздержаться от конфронтационных шагов Савченко сомневается, что ее включат в список на обмен пленными в Донбассе Политолог: акции в Киеве против РИА Новости – "немощная" демонстрация силы
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста852
Европа решила помириться с «Газпромом»34
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко76
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку72
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой5
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение