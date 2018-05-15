Киев обвинил МИА «Россия сегодня» в подрывной деятельности на Украине 

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины обвинила Международное информационное агентство «Россия сегодня» в подрывной деятельности на территории страны.
"Следствием установлено, что Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» с целью проведения подрывной деятельности против Украины в 2014 году, без предусмотренной законом Украины «Об информационных агентствах» государственной регистрации, создало «Российское информационное агентство Новости Украина», с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиапространство наполнялось искаженной информацией о событиях на Украине, в том числе всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией", — говорится в заявлении пресс-секретаря Генпрокуратуры Ларисы Сарган, опубликованном во вторник в Facebook.