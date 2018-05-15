Ещё
Украинская писательница пришла в бешенство из-за русского языка в электричке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская писательница пришла в бешенство из-за русского языка в электричке 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась использованием русского языка проводниками поезда InterCity, следовавшего по маршруту Киев — Запорожье. Видеозапись разговора с проводницей она опубликовала в Facebook.
Ницой отметила, что все проводники в поезде говорят по-русски и поинтересовалась, представляет ли себе ее собеседница ситуацию, при которой проводники поезда, едущего по французской железной дороге, говорят по-португальски. Также Ницой захотела узнать, почему сотрудники «Украинских железных дорог» используют на работе не украинский язык, а русский.
Узнав от проводницы, что в стране существует свобода слова, Ницой захотела сведений, инструктировали ли сотрудницу компании, на каком языке разговаривать с пассажирами. Услышав положительный ответ, писательница решила не ограничивать себя и обратилась к министру инфраструктуры страны Владимиру Омеляну.
«Господин Омелян, не подскажете ли, почему в поезде №732 объявления «Осторожно, двери закрываются» на государственном языке дополнительно дублируются [на русском]? Со времен независимости (скоро 30 лет) в Украине все изучают в школах УКРАИНСКИЙ язык! Для кого это дублирование? Для оккупантов? Уже разделись и ждем?» — написала Ницой.
В феврале Ницой рассказала, как пришла в ужас от количества русскоязычных людей в Киеве. Ницой описала свой визит в один из торговых центров города и поделилась впечатлениями от окружающих, говоривших на русском языке, который писательница нарекла «тамбовским». «Все вокруг иностранцы: в самолете и в подземке. Посетители, сплошная молодежь — Тамбов. Обслуживание, сплошная молодежь — Тамбов. ОТКУДА?» — написала она и возмущенно спросила, куда «дели Украину».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста854
Европа решила помириться с «Газпромом»34
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко80
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку72
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой6
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение